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Drozd: эффективный ИТ-маркетинг

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Бизнес — 19 Февраля 2021, 10:07

Агентство Drozd предлагает предпринимателям эффективный B2B-маркетинг для ИТ. Десятилетний опыт работы на стороне В2В-заказчиков позволил сотрудникам агентства накопить уникальный опыт в сферах продажи и продвижения сложных продуктов. Благодаря необходимых знаний и компетенций, они достигают непревзойденных результатов. Здесь прекрасно разбираются, что такое В2В-маркетинг и как он работает. Профильные специалисты помогут разобраться, как нанимать сотрудников и поставить процессы, а также помогут внедрить сквозную аналитику или же запускать промо-кампании.

Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие рынка В2В-марветинга в сфере ИТ. Он открывает невероятные возможности для дальнейшего роста компаний, которые не при каких обстоятельствах нельзя упускать. Задачей Дрозд https://drozd.red/ является помощь в выстраивании качественного маркетинга, учитывая конкретные метрики, в которых действительно нуждаются владельца того или иного бизнеса. Агентство предлагает каждому своему заказчику использование наиболее передовых методик достижения желаемого результата. Сотрудники компании работают по People based, Account based, контент, Inbound & Outbound маркетингу, SPIN-технологиям, систем выращивания лидов и скоринга. Здесь прекрасно разбирается чем отличаются Qualified Lead и Sales Qualified Lead маркетинга и как первый привести ко второму.

B2B маркетинг для ИТ-компаний подразумевает разработку стратегий, помощь с лидогенерацией, запуск кампаний, выполнение брендинга, создание веб-сайтов, а также контента. В агентстве можно заказать сквозную аналитику до самого последнего касания. Drozd работает с разработчиками ПО, аудиторами ИБ, консалтинговыми компаниями, центрами обработки данных, телеком-операторами, облачными провайдерами, сервис-провайдерами и интеграторами. При возникновении несогласованности процессе в отделах продаж и маркетинга, невнятного позиционирования и трудностей с ценообразованием, низкого процента перевода лидов в продажу, отсутствия входящих лидов, лучше всего обратиться в агентство. Это основные проблемы, успешно решаемые представителями Дрозд.

С момента основания в 2008 г. агентство помогло вывести на рынок продукцию и услуги более чем двадцати ИТ-компаниям. Кроме этого было запущено свыше 50 уникальных, инновационных услуг. Работает агентство по понятной и прозрачной схеме, отработанной годами. Сотрудники Drozd погружаются в бизнес клиента. Следовательно, они работают не как сторонние специалисты, а как члены команды заказчика. Последний получает пополнение штата, которым не нужно управлять. Это позволяет экономить не малые средства, которые необходимы для содержания персонала или ФОТ. От руководителей требуется лишь концентрация на главных задачах бизнеса. Начинается сотрудничество с заказчиком на Discovery-воркшоп. На такой встрече происходит знакомство с клиентом и обсуждение будущего проекта. Следующим этапом является тщательное изучение и анализ целевой аудитории, а также формирование стратегии. Затем выбираются инструменты, каналы, метрики и согласовывается отчетность. При необходимости выполняется оптимизация.

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