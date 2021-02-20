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Cryptex: продажа биткоинов

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Бизнес — 20 Февраля 2021, 10:34

Популярность биткоинов растет параллельно росту курса этой криптовалюты. Люди охотно покупают эту виртуальную валюту, вкладывая в нее свои сбережения, чтобы сыграть на росте курса и получить огромную прибыль. Особенно повезло тем, кто успел приобрести биткоины в 2013-2016 годах и раньше. Сегодня курс криптовалюты вырос более чем в 100 раз. Время показало, что биткоины представляют собой отличное средство для выгодных инвестиций. Следовательно, многие трейдеры сегодня занимаются куплей-продажей этой валюты с использованием различных интернет-платформ. Однако далеко не каждая из них предлагает выгодный курс. Cryptex среди таких ресурсов отличается множеством преимуществ, среди которых особенно следует выделить выгодный курс биткоинов, которым может воспользоваться любой желающий.

Некоторые люди, купившие биткоины годы назад, решают продать их и получить наличные фиатными деньгами. Cryptex предлагает им
продать btc в Москве и Подмосковье по наиболее высокому курсу. Такая обменная операция принесет владельцам биткоинов огромную прибыль. Услугами биржи могут воспользоваться резиденты стран СНГ, Азии или же Европы. Выполняется операция достаточно легко, через официальный веб-сайт криптовалютной биржи. Для продажи биткоинов и получения наличных пользователь портала Cryptex должен пополнить счет биткоинами и разместить торговый ордер по продаже криптовалюты. КОгда ордер будет исполнен успешно, вы можете перейти на создание онлайн-заявки по выводу средств.

Криптовалютная биржа настоятельно рекомендует желающим сначала воспользоваться Телеграм-каналом Cryptex или же онлайн-чатом и получить дополнительные консультации касательно актуальных ставок и доступных вариантов доставки налички. У Cryptex множество преимуществ, которые позволят пользователям получить максимальную выгоду от вышеописанной обменной операции. Прежде всего - это безопасность. Биржа использует шестиуровневую защиту аккаунтов пользователей. А благодаря системе холодного хранения крипты, ваши биткоины будут неприкосновенными. Кроме этого специалисты биржи внедрили автоматизированную систему контроля, которая следит за подозрительной активностью.

Сегодня актуальный курс одного биткоина составляет 51327.031 американских долларов. Именно столько можно получить после обмена через биржу Cryptex. Каждый постоянный клиент ресурса может рассчитывать на индивидуальные условия сотрудничества. Регистрационную процедуру можно пройти с использованием одного лишь электронного почтового адреса. Никакие KYC-проверки здесь не потребуются. А чтобы воспользоваться полным функционалом виртуальной биржи не нужно выполнять верификацию. Чтобы продать биткоины на наличку, нужно лишь заполнить форму заявки, размещенную на веб-сайте биржи. Пользователь самостоятельно выбирает способ получения денежных средств, валюту и дату. Кроме этого потребуется Джаббер или же Телеграм-канал пользователя, чтобы менеджер Cryptex связался с ним и уточнил все необходимые детали.

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