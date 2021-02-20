Особая бонусная программа, разработанная виртуальным букмекером Бонусы 1xbet, привлекает множество азартных болельщиков. Благодаря бонусам бетторы получают дополнительные шансы выиграть при оформлении онлайн-ставок на разные спортивные состязания. Первый бонус полагается пользователю сразу после завершения регистрационной процедуры и пополнение депозита. Кроме этого виртуальный букмекер щедро раздает промокоды и купоны. Объединяет

и специальные предложения на отдельно взятые события. Если вы ознакомитесь с данной программой внимательно и изучите действующие предложения, чтобы использовать их максимально, сможете зарабатывать на пари хорошие деньги.

Каждый новый пользователь платформы после завершения регистрационной процедуры, может рассчитывать на солидный денежный подарок. Начисляется такой бонус как только беттор внесет свой первый депозит. Денежный приз равен 100 процентам внесенной на депозит сумме, однако не будет превышать лимита, установленного букмекером. Чтобы воспользоваться таким подарком, нужно зарегистрироваться через веб-сайт 1xbet, пройти авторизацию, зайти в ЛК, указывая личные данные и заполняя все поля, пополнить игорный счет и проверить начисленные бонусные средства. Такой профит получают все новые пользователи конторы. Однако вывести бонусные средства на кошельки или карточки не удастся. Они должны быть отыграны в соответствии с правилами виртуального букмекера.

Эти правила запрещают участвовать в нескольких бонусных программах. Допустимо участие в лишь в одной такой программе. Чтобы произошло начисление бонуса, необходимо выполнить настройки в аккаунте ЛК. В рамках таких акций виртуальный букмекер не раздает криптовалюту. Воспользоваться таким предложением может только один пользователь не более одного раза. В случае обнаружения попыток повторного получения бонуса, учетная запись будет блокирована. После получения бонусной суммы на депозит, необходимо отыграть деньги по правилам, расписанным на портале БК.

Кроме приветственного бонуса 1xbet предлагает своим пользователям и другие поощрения. Например, Экспресс дня подразумевает награждение беттора денежным призом если выиграет выбранный им экспресс. В таком случае он получит дополнительно 10 процентов от общей суммы выигрыша. Линия/Live подразумевает оформление онлайн-ставок с высокими кэфами в диапазоне 30-501. В случае выигрыша бетттор дополнительно получает 5 процентов от общей суммы выигрыша. Также контора радует своих преданных пользователей в дни рождения, начисляя им бонусные деньги.