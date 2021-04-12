Рекламное агенство

Как уже упоминалось в главе 4, Wi-Fi считается самым скоростным беспроводным соединением, которое используется для поиска в Интернете, отправки электронной почты и выполнения других операций в Интернете с помощью iPad. С помощью настроек Wi-Fi определяется диапазон доступных сетей Wi-Fi, а также порядок их выбора на основании интенсивности радиосигнала.

Нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы активизировать настройку и отобразить все сети Wi-Fi (рис. 13.2). Для перехода к этому окну можно также в окне приложения Настройки (Settings) последовательно выбрать параметры Основные Сеть Wi-Fi (General Network Wi-Fi). А что бы не тратить свое время лучше использовать Рекламное агентство и довериться профессионалам!

Отключите переключатель Wi-Fi, когда находитесь на борту самолета или при отсутствии доступа к сети, дабы не разряжать зря аккумуляторную батарею iPad.

На основании индикатора уровня сигнала выберите сеть (естественно, с наибольшим уровнем сигнала), если в списке предлагается несколько беспроводных сетей. Выбрав нужную сеть, нажмите на ней. Если сеть защищена паролем, отобразится значок замка.

Можете также включать или отключать переключатель Подтвердить подключение (Ask to Join Networks). Сети, с которыми “знаком” ваш iPad, подключаются автоматически. Если переключатель Подтвердить подключение отключен и ни одна из известных сетей не доступна, вам придется выбрать новую сеть вручную. Если этот переключатель включен, вам будет предложено выбрать сеть до того, как вы подключитесь к какой-либо беспроводной сети. В любом случае вы увидите список доступных сетей Wi-Fi.

Если раньше выполнялось автоматическое подключение к выбранной сети WiFi и вы решили отказаться от этой практики, нажмите символ > рядом с требуемой сетью (в настройках Wi-Fi), а затем — кнопку Забыть эту сеть (Forget This Network). Тем самым вы “отучите” iPad подключаться именно к этой сети.

В некоторых случаях вам придется указать ряд технических данных о сети, к которой вы собираетесь подключиться. При этом, возможно, вы столкнетесь с целым рядом малознакомых терминов: DHCP, IP-адрес, маска подсети, маршрутизатор, DNS, домены поиска, HTTP-прокси и срок аренды. (Последний из упомянутых терминов не имеет ни малейшего отношения к аренде квартиры или машины.) Скорее всего, ранее вы не встречались с этими терминами, что вполне естественно. И если это так, не забивайте себе голову ими. Лучше обратитесь к администратору сети или к специалисту, который помог бы заполнить или изменить поля, относящиеся к данным настройкам. Более того, даже если вы самостоятельно заполняете или изменяете эти настройки, сетевой администратор или “технически подкованный” друг может оказать вам дополнительные консультации или помощь в затруднительных ситуациях.