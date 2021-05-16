Биржа по торговле криптовалютой Binance

Биржа Бинанс была основана в 2017 г. Владельцем платформы является Bejing Technology. Это китайская компания с хорошей репутацией, которая постоянно заботиться о развитии своего веб-ресурса по торговле криптовалютами. Всего за несколько месяцев после регистрации домена на платформе насчитывалось более трех миллионов зарегистрированных трейдеров. К началу текущего года их количество превысило 37 млн. Это говорит об огромном успехе платформы. Во время особо больших наплывов пользователей создателям биржи приходилось приостанавливать регистрацию. Веб-сайт просто не мог обрабатывать онлайн-заявки пользователей. Сегодня любой желающий сможет пройти регистрационную процедуру. Каждый день услугами платформы пользуется более миллиона активных трейдеров. Они выполняют разные финансовые операции через торговую платформу https://cryptonisation.com/kriptovaljutnaja-birzha-binance-registracija-torgovlja-otzyvy/

Русскоязычный интерфейс

Профильным направлением деятельности криптовалютной биржи является международный трейдинг. Мультиязычная версия платформы позволяет работать резидентам разных стран. Есть и русскоязычный интерфейс, которым могут пользоваться жители бывшего Союза. О добросовестности и честности ресурса говорят многочисленные отзывы трейдеров https://cryptonisation.com/kriptovaljutnaja-birzha-binance-registracija-torgovlja-otzyvy/, оставленные ими на разных интернет-площадках.

Отзывы пользователей

Сегодня Бинанс считается одной изведущих платформ по торговле криптовалютными парами. Биржа пользуется большим доверием со стороны пользовательской аудитории. Это стабильный ресурс, на котором трейдеры могут пользоваться новейшей версией торгового терминала. Здесь зарабатывают не только опытные торговцы криптовалютными парами, но и новички, которые присоединились к бирже сравнительно недавно.

Фиатные деньги

В распоряжении зарегистрированных на криптовалютной платформе пользователей огромный торговый объем. Для них действуют низкие комиссии. Финансовые операции можно выполнять с использованием различных монет. Их выбор постоянно увеличивается. Кроме этого биржа поддерживает и фиатные пары, в том числе:

1. Долларами;

2. Рублями;

3. Евро;

4. Тенге;

5. Гривнами;

6. Турецкими лирами.

Ордера на платформе исполняются максимально оперативно. А вывести средства можно разными способами. Бинанс имеет собственное мобильное приложение, работающее на современных моделях гаджетов.