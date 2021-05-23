Стоимость кросс-докинга

Складское хранение сегодня является одной из наиболее востребованных услуг среди компаний, занимающихся импорт-экспортом различных товаров. Предоставляются данная услуга логистическими компаниями, среди которых необходимо выделить Партнер, основанную в 2005 г. Кроме логистики она предоставляет сопутствующие услуги, которые необходимы компаниям, занимающихся перевозками и дальнейшим хранением грузов. За пройденные годы Партнеру удалось сформировать надежную схему транспортировки, обработки и хранения разнообразных видов товаров.

Сегодня бесплатно получить складские услуги невозможно. За складское хранение необходимо платить. Партнер предлагает каждой компании импортирующей/экспортирующей товары максимально выгодные и комфортные условия сотрудничества. Здесь можно заказать кросс-докинг

по самым доступным тарифам, без всяких комиссий или наценок. Стоимость услуг кросс-докинга формируется в зависимости от конкретных параметров. Прежде всего учитывается фактическое количество паллетомест. Отдельно рассчитывается количество кубических метров на складе, которые нужны заказчику. Платить клиенту придется за каждые рабочие сутки месяца.

Обращаясь в Партнер вы экономите не только свои финансы, но и драгоценное время на транспортных или складских услугах. Профессиональная команда обеспечивает качественное обслуживание и работает без всяких посредников. Специалисты подберут оптимальные условия хранения любых грузов. Они способны выполнить задачи любой сложности. Кроме этого компания берет на себя материальную ответственность за принимаемый товар. Каждый заказчик здесь получает квалифицированную юридическую поддержку и персонального менеджера, следившего за всеми процессами и отчитывающегося перед клиентом.

Профильные специалисты Партнер работают по налаженной системе, гарантирующей выполнение заказов любой сложности. У компании имеется собственное складское хозяйство, общая площадь которого достигает тысячу квадратов. Расположен склад всего в трех километрах от МКАД. Кроме этого она имеет собственный парк техники, объединяющий 217 автотранспортных средств и спецтехники, грузоподъемность которой варьируется в диапазоне 0.5 -20 тонн. Квалифицированные сотрудники ежегодно проходят аттестацию, подтверждающую их высокий профессионализм.