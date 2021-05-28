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Способы повышения иммунитета

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Бизнес — 28 Мая 2021, 12:03

Причин ослабления иммунитета очень много. Это может быть жесткая диета, игнорирование правил здорового образа жизни, курение, частое потребление алкоголя и т.д. Чтобы повысить иммунитет сначала нужно нормализовать сон. Нерегулярный график, недостаток сна, частые пробуждения вызывают ослабление организма и увеличивают его восприимчивость к разным болезням. Согласно исследованиям, если человек спит больше восьми часов в день, иммунитет организма не страдает. Если сна не хватает, начинаются проблемы со здоровьем, особенно увеличивается восприимчивость к различным инфекциям и к простуде.

Многие сегодня не знают, Как повысить иммунитет организма. Обусловлено это недостаточным образованием и отсутствием интереса к данной проблеме. Если человек более, он должен спать больше обычного. Во время такого сна организм вырабатывает цитокины, укрепляющие иммунную систему. Чтобы поддерживать иммунитет взрослый человек должен спать не меньше семи часов. Если ночью это не удается, можно использовать дневной отдых и добиться компенсации потерянного времени. Достаточно получасового отдыха, чтобы снизить стрессоустойчивость организма.

Организм нормального человека не может функционировать нормально без регулярных физических нагрузок. Жить нужно активно. Достаточно простых прогулок и упражнений, чтобы сердечно-сосудистая система работала нормально, наладилось кровообращение и нормализовался кровоток к тканям или же к органам. К умеренным физическим нагрузкам относятся зарядка, плавание, пешие и велосипедные прогулки. В неделю в среднем рекомендовано заниматься не меньше двух с половиной часа. Однако исходить нужно от ваших индивидуальных особенностей. Важно, чтобы упражнения выполнялись на воздухе, а не в помещении, так как свежий воздух является прекрасным источником насыщения кровяных клеток кислородом.

Обязательным условием укрепления иммунной системы является регулярный прием витаминов - биологических веществ небольшой массы. Витамины запускают и участвуют в обмене веществ, ускоряя при этом реакцию других компонентов. С их помощью производятся белки, играющие важнейшую роль в формировании здоровой иммунной системы. Если у человека отмечается дефицит витаминов, иммунитет слабнет, увеличивается частота простуды и развиваются разные хронические заболевания.

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