Замена аккумуляторов Айфон XR

Нередко аккумуляторы Айфонов ИКСЭР быстро разряжаются или перестают заряжаться, выключаются при небольшом заряде АКБ и греются. В подобных ситуациях наиболее оптимальным решением будет замена аккумулятора на новый. Гарантийное обслуживание, быструю и недорогую замену в столице предлагает сервис-центр Apple Pro. Под этим названием объединено несколько мастерских, в которых любой посетитель может рассчитывать на бесплатную диагностику с дальнейшей заменой аккумулятора всего за двадцать минут. Аккумуляторы имеются в наличии.

Выполняется

лучшими специалистами сервис-центра всего за 3900 руб. Записаться на ремонт можно заранее, через официальный веб-сайт Apple Pro. Основными признаками износа АКБ Айфон XR являются быстрое разряжение и перегрев, а после разрядки устрорйство не заряжается. Нередко смартфон отключается даже при 50-процентном заряде. Поврежденные АКБ быстро разряжаются в холодные дни или вздуваются. В любом из перечисленных случаев лучше заказать ее замену в сервис-центре.

Такая замена в Apple Pro относится к срочной услуге, заказать которую пользователи айфонов смогут с гарантией, по доступному тарифу. Благодаря замене АКБ ваш смартфон будет опять долго держать заряд. Для этого достаточно установка новой аккумуляторной батареи. Если вы обратитесь в Apple Pro будет выполнена максимально качественно и оперативно. Мастер бесплатно осмотрит гаджет и быстро заменит комплектующий элемент. Аккумуляторы к Айфон ЭКСЭР всегда находятся в наличии и хранятся на складе сервис-центра. На подобную услугу клиенты получают 100-дневную гарантию.

Если вы закажете в сервис-центре экспресс-ремонт, он будет выполнен всего в течение 15 мин. С простыми поломками мастера сервис-центра справляются именно за такое время, а более сложные случаи требуют большего времени. В Apple Pro для ремонта айфонов используются исключительно оригинальные запчасти, предоставленные iReplace.ru. В Айфонах модификации ИКСЭР установлены стандартные прямоугольные АКБ. Емкость таких изделий достигает 2942 мАч. Следовательно, заряда хватает на заявленное производителем стандартное время работы устройств. Однако со временем ресурс аккумулятора истощается. Приходится перезаряжать ее чаще. А если вы используете неоригинальуное зарядное устройство или же кабель, тогда "смерть" АКБ ускоряется. После доставки устройства в Apple Pro происходит его разборка и детальная диагностика не только АКБ, но и всего смартфона. Следующим этапом является согласование с владельцем стоимости и возможности ремонта. После установки аккумулятора происходит сборка гаджета и выдача на руки клиенту.