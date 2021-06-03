ПВХ-окна в Медыни

Более шестнадцати лет производственное предприятие Сателс занимается сборкой и поставками высококачественных, прочных, надежных и долговечных пластиковых конструкций, спрос на которые растет с каждым днем. Об этом говорят многочисленные положительные отзывы клиентов компании, которые хвалят не только окна данного производителя, но и другие продукты. Приходят такие комментарии со всех регионов страны, в том числе и с Медыни

. В Сателс прекрасно знают, что здесь производится товар непревзойденного качества, что подтверждается рекомендациями и комментариями клиентуры.

В компании особенно ценят оперативность и время заказчиков. С этой целью был нанят целый штат профессионалов, предоставляющих оперативные консультационные услуги. Расчет заказов осуществляется в онлайн-режиме, максимально быстро. От клиента требуется лишь внесение предоплаты, после чего начинается процесс сборки оконной или иной конструкции. На это уходит не более пяти суток. Сателс имеет также собственную службу логистики, занимающуюся оперативными доставками заказов по всей Медыни. Работает предприятие без всяких посредников. Поэтому цены здесь всегда доступные. Кроме этого регулярно объявляются разнообразные акции и скидки на любые виды ПВХ-окон. Благодаря таким акциям возможно приобретение пластиковых окон по наиболее выгодным расценкам в рамках отличных сезонных скидок. В некоторых представительствах компании клиенты получают возможность воспользоваться беспроцентными рассрочками платежей.

На любое изделие компания предоставляет пятилетнюю гарантию. Это касается не только ПВХ-окон, но и алюминиевых конструкций или же портальных систем. Любой заказчик здесь может рассчитывать на полную ответственность завода соблюдение гарантийных обязательств, в любом регионе, где находится офис и был выполнен заказ на оконные, дверные или иные конструкции. Сателс - это независимое предприятие, объединяющее производственные помещения и цеха общей площадью свыше 10 тыс квадратов. В цехах компании выполняется сборка окон по индивидуальным заказам, в соответствии с предоставленными клиентом размерами.

Сборка перечисленных изделий осуществляется на суперсовременном оборудовании марок Belfortglass, Marval и Fimtek. Резка стекла выполняется на столе бренда Macotec. Необходимо отметить и наличие стенда остекления Urban. А мойка осуществляется на специализированной линии Silemeccanica. Вся выпускаемая Сателс продукции соответствует стандартам соответствующих ГОСТ-ов и СНиПов. Это касается не только пластиковых, но и алюминиевых оконных, дверных и фасадных конструкций. Изделия в обязательном порядке проходят контроль качества.