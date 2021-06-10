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Хвойные растения – украшение сада
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Июня 2021, 12:50
Хвойные представляют огромную группу растений, которые распространены по всему миру. Согласно биологической систематизации, хвойные деревья относятся к группе Coniferales, категории голосемянных растений.
В группе насчитывается семь видов хвойных растений, которые разделяются на шестьдесят семь подвидов, которые в свою очередь подразделяются на более чем 600 сортовых разновидностей.
Хвойные растения размножаются благодаря семенам, которые вызревают в шишках. Большая часть хвойных деревьев считается вечнозелеными. Лиственница также принадлежит к хвойным деревьям, но иголки этого растения опадают осенью и вновь отрастают весной. Есть хвойники, плоды которых считаются съедобными – кипарис, тис – на них растет плод, который похож на фрукт. Остальные растения отращивают шишку, в которой находятся семена, у кедра такие семена съедобные.
Где распространены хвойные растения
Хвойные леса увеличиваются с каждым годом, особенно в регионах, где лето короткое, а зима длится более четырех месяцев или в регионах с большим количеством осадков.
Большой массив хвойных лесов именуют тайгой, либо северным бором.
Это самая большая площадь, которая покрыта хвойными лесами. По-другому тайгу называют – легкими планеты.
Разновидности хвойных деревьев
Сосновые – самые распространенный вид хвойников.
Сосновые это самый большой подвид хвойников. Они хорошо растут везде, с помощью них можно создавать красивый сад, наслаждаться ароматом, который они издают, эти деревья неприхотливы и могут радовать садовода на протяжении нескольких десятков лет.
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