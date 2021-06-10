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Хвойные растения – украшение сада

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Бизнес — 10 Июня 2021, 12:50

Хвойные представляют огромную группу растений, которые распространены по всему миру. Согласно биологической систематизации, хвойные деревья относятся к группе Coniferales, категории голосемянных растений.

В группе насчитывается семь видов хвойных растений, которые разделяются на шестьдесят семь подвидов, которые в свою очередь подразделяются на более чем 600 сортовых разновидностей.

Хвойные растения размножаются благодаря семенам, которые вызревают в шишках. Большая часть хвойных деревьев считается вечнозелеными. Лиственница также принадлежит к хвойным деревьям, но иголки этого растения опадают осенью и вновь отрастают весной. Есть хвойники, плоды которых считаются съедобными – кипарис, тис – на них растет плод, который похож на фрукт. Остальные растения отращивают шишку, в которой находятся семена, у кедра такие семена съедобные.

Где распространены хвойные растения
Ареал роста хвойников очень широкий. Встречаются вечнозеленые растения:


  2. Повсеместно, на всем северном полушарии.
  3. В Европе также Азии;
  4. Обильно произрастают в северной Америке;
  5. Ряд разновидностей хвойных деревьев может расти в Африке, также в тропиках.

Хвойные леса увеличиваются с каждым годом, особенно в регионах, где лето короткое, а зима длится более четырех месяцев или в регионах с большим количеством осадков.

Большой массив хвойных лесов именуют тайгой, либо северным бором.

Это самая большая площадь, которая покрыта хвойными лесами. По-другому тайгу называют – легкими планеты.

Разновидности хвойных деревьев

Сосновые – самые распространенный вид хвойников.

  1. Карлик – это сорт средиземноморской сосны. Она маленькая, с мелкими иголками, темновато-зеленоватой сверкающей кроной, со смолистыми почками. Крона округлая, в форме шара с плотными иглами. На дереве вырастают темновато-бурые шишки, длинной около пяти сантиметров. Эта сосна может выдерживать большие температуры, засуху, неприхотлива в уходе. Садоводы любят высаживать ее на своих участках за компактные размеры.
  2. Сосна обыкновенная – распространена повсеместно, размножается семенами шишек, которые созревают в течение одного сезона. Шишки небольшие – у молодых растений достигают длины двух-трех сантиметров, у взрослых могут вырасти до пяти. Абсолютно неприхотливое растение, часто используется в ландшафтном дизайне.

Сосновые это самый большой подвид хвойников. Они хорошо растут везде, с помощью них можно создавать красивый сад, наслаждаться ароматом, который они издают, эти деревья неприхотливы и могут радовать садовода на протяжении нескольких десятков лет.



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