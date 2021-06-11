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Отличительные особенности закрытых паевых инвестиционных фондов
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Бизнес — 11 Июня 2021, 14:22
На территории России могут создаваться закрытые паевые инвестиционные фонды. Они имеют ряд отличительных особенностей. Одно из них – пайщики только по окончании срока работы фонда могут погасить собственные паи. Отдельные вопросы, касающиеся работы фонда, решаются общим собранием владельцев паев. Все эти особенности объясняют цель, с которой создается ЗПИФ. Она состоит в объединении капиталов нескольких инвесторов, эффективном управлении с целью получения дохода. За распределение средств отвечает управляющая компания, которая инвестирует деньги в низколиквидные активы.
Если сравнивать ЗПИФ с открытыми, биржевыми или интервальными фондами, то главное отличие состоит в том, что владельцы капитала наделяются управленческими функциями. Например, собственники паев могут принимать решение о смене управляющей компании. Если наберут большинство голосов. Они также могут рассчитывать на регулярный доход.
Преимущества инвестирования в ЗПИФ
Закрытые фонды стремительно набирают популярность в России. Этот тип по большей части интересует крупных инвесторов, которые на практике могут воспользоваться следующими преимуществами:
В ЗПИФ управляющая компания распоряжается капиталом, а владельцы паев получают дивиденды. При этом налоговая нагрузка сокращается посредством законной схемы. Также управление делами через ЗПИФ позволяет создать четкую структуру бизнеса, усилить внутренний и внешний контроль. Параллельно с этим решается на практике ряд других важных задач:
Закрытые паевые фонды также отлично показали себя на практике как инструмент для сокращения рисков при воплощении в реальность разноплановых проектов. Это связано с тем, что можно каждый проект обособить от остального бизнеса не только в организационном, но и в финансовом плане.
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