Отличительные особенности закрытых паевых инвестиционных фондов

На территории России могут создаваться закрытые паевые инвестиционные фонды. Они имеют ряд отличительных особенностей. Одно из них – пайщики только по окончании срока работы фонда могут погасить собственные паи. Отдельные вопросы, касающиеся работы фонда, решаются общим собранием владельцев паев. Все эти особенности объясняют цель, с которой создается ЗПИФ. Она состоит в объединении капиталов нескольких инвесторов, эффективном управлении с целью получения дохода. За распределение средств отвечает управляющая компания, которая инвестирует деньги в низколиквидные активы.

Если сравнивать ЗПИФ с открытыми, биржевыми или интервальными фондами, то главное отличие состоит в том, что владельцы капитала наделяются управленческими функциями. Например, собственники паев могут принимать решение о смене управляющей компании. Если наберут большинство голосов. Они также могут рассчитывать на регулярный доход.

Преимущества инвестирования в ЗПИФ

Закрытые фонды стремительно набирают популярность в России. Этот тип по большей части интересует крупных инвесторов, которые на практике могут воспользоваться следующими преимуществами:

оптимизация налогообложения;

защита активом от сторонних захватов и взысканий со стороны кредиторов;

сокращение рисков при реализации проектов.

В ЗПИФ управляющая компания распоряжается капиталом, а владельцы паев получают дивиденды. При этом налоговая нагрузка сокращается посредством законной схемы. Также управление делами через ЗПИФ позволяет создать четкую структуру бизнеса, усилить внутренний и внешний контроль. Параллельно с этим решается на практике ряд других важных задач:

повышение эффективности;

упорядочение денежного потока;

снижение операционных издержек;

увеличение прибыли.

Закрытые паевые фонды также отлично показали себя на практике как инструмент для сокращения рисков при воплощении в реальность разноплановых проектов. Это связано с тем, что можно каждый проект обособить от остального бизнеса не только в организационном, но и в финансовом плане.

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