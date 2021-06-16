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Бизнес — 16 Июня 2021, 12:07

Постоянно развивающиеся блокчейн-технологии позволяют предпринимателям пользоваться разными инструментами для улучшения показателей прибыли, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Разработчики таких технологий постоянно улучшают свои достижения, предлагая заинтересованным пользователям уникальные и наиболее эффективные решения. Особенно отличается в этом деле платформа dbrain, представляющая собой блокчейн-стартап. Каждый зарегистрированный здесь пользователь сможет воспользоваться инновационными технологиями и современными решениями, основанными на искусственном интеллекте.

Автоматизация процессов с помощью платформы Dbrain поможет заинтересованным предпринимателям добиться улучшения эффективности собственного бизнеса и увеличения доходов. Это современная платформа, разработанная группой энтузиастов, прекрасно разбирающихся в блокчейн-технологиях и достижениях программистов. Чтобы получить доступ к подобным решениям, достаточно пройти регистрационную процедуру на портале Dbrain и создать свою учетную запись. Такая процедура позволит воспользоваться передовыми инструментами и блокчейн-технологиями, созданными разработчиками ресурса.

Отличается платформа безопасностью пользования, инновационными и креативными решениями для любого бизнеса, а также универсальностью. Здесь представители любого бизнеса смогут найти нужные инструменты и решения для продвижения своих услуг или же товаров, улучшения функционала программных продуктов и повышения эффективности своей предпринимательской деятельности. Развивается Dbrain стремительно, предлагая заинтересованной аудитории новые возможности и достижения блокчейн-технологий. Следовательно, любой бизнесмен, который следит за данным веб-ресурсом, будет в курсе новшеств, происходящих в данной сфере.

С помощью решений Dbrain вы сможете развивать свои сообщества в сети, создавая при этом многочисленные группы. Это позволит популяризировать и привлечь внимание к планируемым вами мероприятиям. Блокчейн-технологии данной платформы успешно используются для отслеживания продаж и управления разными рекламными кампаниями или же мероприятиями. Благодаря этому веб-ресурсу любой предприниматель сможет создавать и продавать без особых усилий, получая при этом достаточно высокую прибыль. Расширяя группы последователей, вы сумеете моментально информировать каждого из них о планируемых ивентах или мероприятиях, которые вы собираетесь запускать. Это позволит увеличить продажи и получить дополнительный импульс для дальнейшего расширения бизнеса. Рассчитана платформа как на Андроид-, также на iOS-устройства.

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