Как правильно выбрать кольцо со змеей, чтобы не разочароваться

В последнее время в моду вошли кольца со змеями. Появилось очень много поклонников подобных украшений. Змея — символ мудрости, хитрости и вечности. А колечко в виде змеи придает своей обладательнице таинственности и загадочности. Поэтому оно будет отличным подарком для любимой женщины. Еще одно преимущество таких колечек состоит в том, что они идеально подойдут и к вечернему наряду, и к повседневным нарядам. А если вы купите изделие с камнями, то оно привлечет внимание окружающих людей.

Ювелиры инкрустируют драгоценный камень таким образом, чтобы он смотрелся наиболее органично. Например, пронзительно-синий топаз или ярко-алый рубин может играть роль глаза рептилии.

Из какого металла лучше покупать кольцо?

Самый распространенный вариант - серебро. Это относительно недорогой драгоценный металл, поэтому кольцо со змеей будет каждому по карману. К тому же, аргентум считается благородным материалом, которое не окисляется и не почти темнеет со временем. Но если вы предпочитаете что-то более ценное, то кольца из золота и платины не только дополнят ваш образ, но и подчеркнут вашу индивидуальность. Эти дорогие металлы отлично гармонируют с такими драгоценными камнями, как топаз, рубин, гранат, аквамарин и другие. Они выглядят достаточно эффектно без каких-либо вставок.

Какой камень выбрать?

Конечно, все зависит от ваших предпочтений, главное, чтобы это был натуральный самоцвет. Если вы не хотите, чтобы оно было слишком ярким, то отдайте предпочтение более приглушенным цветам. Например, зеленый нефрит, нежно-голубой аквамарин или светло-желтый топаз. С такими самоцветами ваш образ будет выглядеть свежо и загадочно. Но если вы хотите выделиться из толпы, то можете приобрести изделие с бриллиантом. Этот камень смотрится достаточно ярко и привлекательно. Единственный минус - очень большая стоимость такого ювелирного украшения.

Как носить кольцо со змеей?

Украшение прекрасно сочетается с вечерними нарядами. Если вы наденете его на свадьбу или другое торжество, то оно будет смотреться очень эффектно и изысканно. В повседневной жизни носите перстень с кристаллом на безымянном пальце. Но не стоит выбирать крупные камни тем, у кого имеется лишний вес. Это может подчеркнуть полноту вашего запястья. Не рекомендуется надевать кольцо с полудрагоценным камнем на большой палец - он будет выглядеть массивным и будет выделяться на руке. Если внимать перечисленным советом, украшение станет вашим любимым.

Поэтому не отказывайте себе в удовольствии носить перстень со змеей на вашем пальце!