Детские площадки для разных возрастов

Организовать досуг и развлечения ребенка очень важно. Для полноценного развития ему требуется активное движение и возможность играть, создавая воображаемые ситуации. Чтобы создать условия, используют детские площадки. Они бывают разных размеров и комплектации, но чаще делятся на группы по возрастному признаку.

Для дошкольного возраста

Детские площадки, предназначенные детям дошкольного возраста, имеют свои особенности. Для самых маленьких не нужны канаты и веревочные лестницы. Им достаточно песочницы, качели на пружинах и небольшой горки.

Дети постарше любят играть вместе с друзьями и соревноваться. Площадку потребуется дополнить стенками и лестницами для лазанья, качелями и каруселями.

Размеры всех устройств должны соответствовать возрастным особенностям. Не требуются слишком высокие стенки и горки.

Для школьников до 12 лет

Дети школьного возраста любят соревноваться и активно двигаться. Им требуются детские площадки, на которых интересно заниматься самостоятельно, без взрослых. Чтобы комплекс был интересен, его надо снабдить спортивно-игровыми элементами. Дети особенно любят веревочные стенки и пирамиды, турники и канаты, рукоходы и другие спортивные элементы. Создания правильного антуража для подвижных игр обустраивают лабиринты, скалодромы, укрытия для пряток.

Для подростков

Площадки для подростков тоже имеют свою специфику. Они уже отходят от типичных детских игр, но иногда к ним возвращаются. Обычно на площадках, предназначенных для подросткового возраста, обустраивают место для игры в футбол и баскетбол. Дополнительно устанавливаются тренажерные устройства. Если делают лабиринты и зоны препятствий, то они оказываются более сложными, требующими больших физических сил, ловкости и чувства равновесия.

Все комплектующие должны разрабатываться с учетом почти взрослого веса и роста подростков. На площадки приходят как двенадцатилетние, так и в 16 лет.

При выделении места под детскую площадку также учитывают необходимую площадь. Для детей дошкольного возраста достаточно 50 м². Для школьников потребуется уже несколько больше пространства от 70 м². Чтобы обеспечить подростков активными спортивными играми нужно порядка 300 м². Конечно, многое зависит от того, сколько детей будет посещать игровую зону и где она расположена. Учитывать надо и изменение предпочтений с возрастом. Лучше, если будет возможность расширения размеров и функциональности.