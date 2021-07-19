19
июля 2021
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Детские площадки для разных возрастов

Детские площадки для разных возрастов

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Июля 2021, 11:47

Организовать досуг и развлечения ребенка очень важно. Для полноценного развития ему требуется активное движение и возможность играть, создавая воображаемые ситуации. Чтобы создать условия, используют детские площадки. Они бывают разных размеров и комплектации, но чаще делятся на группы по возрастному признаку.

 

Для дошкольного возраста

Детские площадки, предназначенные детям дошкольного возраста, имеют свои особенности. Для самых маленьких не нужны канаты и веревочные лестницы. Им достаточно песочницы, качели на пружинах и небольшой горки.

Дети постарше любят играть вместе с друзьями и соревноваться. Площадку потребуется дополнить стенками и лестницами для лазанья, качелями и каруселями.

Размеры всех устройств должны соответствовать возрастным особенностям. Не требуются слишком высокие стенки и горки.

 

Для школьников до 12 лет

Дети школьного возраста любят соревноваться и активно двигаться. Им требуются детские площадки, на которых интересно заниматься самостоятельно, без взрослых. Чтобы комплекс был интересен, его надо снабдить спортивно-игровыми элементами. Дети особенно любят веревочные стенки и пирамиды, турники и канаты, рукоходы и другие спортивные элементы. Создания правильного антуража для подвижных игр обустраивают лабиринты, скалодромы, укрытия для пряток.

 

Для подростков

Площадки для подростков тоже имеют свою специфику. Они уже отходят от типичных детских игр, но иногда к ним возвращаются. Обычно на площадках, предназначенных для подросткового возраста, обустраивают место для игры в футбол и баскетбол. Дополнительно устанавливаются тренажерные устройства. Если делают лабиринты и зоны препятствий, то они оказываются более сложными, требующими больших физических сил, ловкости и чувства равновесия.

Все комплектующие должны разрабатываться с учетом почти взрослого веса и роста подростков. На площадки приходят как двенадцатилетние, так и в 16 лет.

 

При выделении места под детскую площадку также учитывают необходимую площадь. Для детей дошкольного возраста достаточно 50 м². Для школьников потребуется уже несколько больше пространства от 70 м². Чтобы обеспечить подростков активными спортивными играми нужно порядка 300 м². Конечно, многое зависит от того, сколько детей будет посещать игровую зону и где она расположена. Учитывать надо и изменение предпочтений с возрастом. Лучше, если будет возможность расширения размеров и функциональности.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +29 +31
вечером +25 +27 ночью +20 +22
Котировки
USD ЦБ РФ 74,1656 -0.0541
EUR ЦБ РФ 87,5673 -0.2643

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.