Микрокредитование в Костанай

Услуга микрокредитования сегодня пользуется большим спросом благодаря оперативности выдачи нужных сумма, минимальным требованиям и удобству оформления. Выдаются такие кредиты микрофинансовой организацией Акшанай уже более 7 лет. Это один из лидеров казахского рынка финансовых услуг, постоянно внедряющая инновационные подходы и технологии. Теперь услуги финансирования уже доступны жителям Костанай, где работает несколько филиалов организации. Кроме этого вы легко сможете получить

без походов в банковские филиалы или офисы разных компаний и простаивания там в очередях. В форс-мажорных обстоятельствах онлайн-кредитование считается наиболее оптимальным и быстрым решением.

Каждый клиент Акшанай пользуется повышенной внимательности профессиональной команды компании. Здесь ежедневно заботятся об усовершенствовании предоставляемых услуг и максимальном удобстве клиентуры. Любой зарегистрированный пользователь портала организации сможет быстро оформить онлайн-заявку и получить одобрение в день обращения. При этом ему не придется предоставлять разные справки или же дополнительную документацию. Также можно забыть о визитах в отделения МФО. Все необходимые процедуры по оформлению онлайн-кредитов

выполняются дистанционно, в онлайн-режиме.

Кроме этого каждый потенциальный заемщик МФО может самостоятельно выбрать срок и сумму кредитования. Здесь можно за раз получить до 140 тыс. тенге на 12-15 суток. Минимальная сумма кредитования составляет 10 тыс. тенге. Запрошенные деньги прямо начисляются на пластиковую карточку заемщика в течение пятнадцати мин. А способ погашения выбирается самим клиентом. Воспользоваться услугами микрофинансовой организации смогут граждане Казахстана не старше 60 и не младше 21 лет. В случае отсутствия казахского гражданства придется предоставит ВНЖ. Кроме этого у заемщика не должно быть непогашенных кредитов в Акшанай. Также необходимо наличие регулярного места работы.

Оформление микрозайма происходит по упрощенной схеме. Для этого нужно пройти легкую регистрационную процедуру для создания на портале компании личного кабинета. Здесь же представлен онлайн-калькулятор, с помощью которого вы сможете легко рассчитать полную сумму погашения. А чтобы получить ссуду необходимо заполнить анкету через ЛК и внести требуемые персональные данные. Каждое поле должно заполняться максимально внимательно. Ошибки приведут к непоправимым последствиям. К онлайн-заявке необходимо прикрепить двухстороннее фото удостоверения и селфи. Подтверждение также придет в ЛК, а запрошенная денежная сумма моментально поступит на вашу банковскую карточку. Процент одобрения запросов данной микрофинансовой организации достаточно высок.