Компания «Элайтс» является одним из крупнейших поставщиков оборудования, предназначенного для использования на различных торговых площадках. Представленный ассортимент товаров насчитывает более пяти тысяч наименований во всех категориях. Основными пользователями продукции магазина являются различные торговые объекты, банки и офисы.

Компания имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие официальное представительство многих известных производителей, таких как Honeywell, Docash, Posiflex и Motorola. Партнеры «Элайтс» – это надежные поставщики, которые предоставляют только качественную продукцию. Среди них можно выделить Крафтвей, Штрих, Гамма-Центр и Дорс. По сей день, компания ориентируется на сотрудничество с новыми клиентами и ищет постоянных партнеров, для заключения долгосрочных контрактов.

История компании

Изначально в 1999 году было образовано небольшое предприятие, основным направлением которого являлось комплексная автоматизация торговых объектов. У организации получилось успешно стартовать в выбранном направлении и благодаря приложенным усилиям команды, в 2004 году был открыт собственный интернет магазин. А уже через год появилось подразделение, которое в последствие стало заниматься созданием, продвижением и поддержкой интернет ресурсов.

На сегодняшний день организация стремительно развивается, регулярно пополняя свой ассортимент товаров и предоставляя широкий выбор потребителям.

Особенности предоставляемых услуг

Компания внимательно относится к каждому заказчику и выполняет все необходимые требования точно в срок. Обслуживанием клиентов занимается десять квалифицированных менеджеров, которые помогают выбрать подходящий товар и ответить на все интересующие вопросы.

Для хранения продукции организованы собственные складские площади. Также в распоряжении организации имеется собственный транспортный парк с пятью автомобилями, предназначенными для осуществления доставки. В команде работают более 10-ти курьеров, благодаря которым компания в сроки предоставляет товар клиентам. После успешно выполненной работы команда «Элайтс» получает благодарственные письма и положительные отзывы от заказчиков.

Каталог продукции

Среди представленных товаров имеется все необходимое для полного обеспечения бесперебойной работы различных организаций.

Для торговых объектов:

Оборудование, предназначенное для сканирования штрих-кодов, маркировки и идентификации (принтеры, сканеры, терминалы, аппликаторы и прилагающиеся к ним аксессуары).

Кассовое оборудование (чековые принтеры, онлайн кассы и POS системы).

Оборудование для промышленных магазинов (тепловое, холодильное, санитарно-гигиеническое, электромеханическое, барное и оборудование для быстрого питания).

Расходные материалы для торговой техники (принтеров и касс).

Программное обеспечение для торговой техники различного предназначения.

Для офисов есть специализированные товары, такие как постпечатное оборудование (термопрессы, фальцовщики, прессы для теснения, каландры, буклетмейкеры, биговщики, а также лакированные, крышкоделательные и клеемазательные машины). Банки также обеспечиваются определенного рода продукцией: счетчиками и сортировщиками монет и банкнот, упаковщиками и детекторами. Вся продукция проходит специальные проверки на качество, и является полностью сертифицированной.

На официальном сайте компании https://smartcode.ru/ регулярно предоставляется возможность приобрести определенный товар со скидкой. Необходимое описание и стоимость находится в карточке товара.