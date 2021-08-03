03
августа 2021
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Компания «Элайтс»

Компания «Элайтс»

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 3 Августа 2021, 16:01

Компания «Элайтс» является одним из крупнейших поставщиков оборудования, предназначенного для использования на различных торговых площадках. Представленный ассортимент товаров насчитывает более пяти тысяч наименований во всех категориях. Основными пользователями продукции магазина являются различные торговые объекты, банки и офисы.

Компания имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие официальное представительство многих известных производителей, таких как Honeywell, Docash, Posiflex и Motorola. Партнеры «Элайтс» – это надежные поставщики, которые предоставляют только качественную продукцию. Среди них можно выделить Крафтвей, Штрих, Гамма-Центр и Дорс. По сей день, компания ориентируется на сотрудничество с новыми клиентами и ищет постоянных партнеров, для заключения долгосрочных контрактов.

История компании

Изначально в 1999 году было образовано небольшое предприятие, основным направлением которого являлось комплексная автоматизация торговых объектов. У организации получилось успешно стартовать в выбранном направлении и благодаря приложенным усилиям команды, в 2004 году был открыт собственный интернет магазин. А уже через год появилось подразделение, которое в последствие стало заниматься созданием, продвижением и поддержкой интернет ресурсов.

На сегодняшний день организация стремительно развивается, регулярно пополняя свой ассортимент товаров и предоставляя широкий выбор потребителям.

Особенности предоставляемых услуг

Компания внимательно относится к каждому заказчику и выполняет все необходимые требования точно в срок. Обслуживанием клиентов занимается десять квалифицированных менеджеров, которые помогают выбрать подходящий товар и ответить на все интересующие вопросы.

Для хранения продукции организованы собственные складские площади. Также в распоряжении организации имеется собственный транспортный парк с пятью автомобилями, предназначенными для осуществления доставки. В команде работают более 10-ти курьеров, благодаря которым компания в сроки предоставляет товар клиентам. После успешно выполненной работы команда «Элайтс» получает благодарственные письма и положительные отзывы от заказчиков.

Каталог продукции

Среди представленных товаров имеется все необходимое для полного обеспечения бесперебойной работы различных организаций.

Для торговых объектов:

  • Оборудование, предназначенное для сканирования штрих-кодов, маркировки и идентификации (принтеры, сканеры, терминалы, аппликаторы и прилагающиеся к ним аксессуары).
  • Кассовое оборудование (чековые принтеры, онлайн кассы и POS системы).
  • Оборудование для промышленных магазинов (тепловое, холодильное, санитарно-гигиеническое, электромеханическое, барное и оборудование для быстрого питания).
  • Расходные материалы для торговой техники (принтеров и касс).
  • Программное обеспечение для торговой техники различного предназначения.

Для офисов есть специализированные товары, такие как постпечатное оборудование (термопрессы, фальцовщики, прессы для теснения, каландры, буклетмейкеры, биговщики, а также лакированные, крышкоделательные и клеемазательные машины). Банки также обеспечиваются определенного рода продукцией: счетчиками и сортировщиками монет и банкнот, упаковщиками и детекторами. Вся продукция проходит специальные проверки на качество, и является полностью сертифицированной.

На официальном сайте компании https://smartcode.ru/ регулярно предоставляется возможность приобрести определенный товар со скидкой. Необходимое описание и стоимость находится в карточке товара.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +22 +24
вечером +18 +20 ночью +13 +15
Котировки
USD ЦБ РФ 73,0156 -0.1232
EUR ЦБ РФ 86,7717 -0.2196

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.