Электроштабелеры PROLIFT SDR 1030 li -ion

Благодаря самоходным сопровождаемым электроштабелерам Пролифт СДР1030 с литий-ионными аккумуляторами можно легко разместить грузы на многоярусных стеллажах. Такая складская техника поможет ускорить погрузочно-разгрузочные работы и перевозку на большие дистанции любой товар. Высота подъема модели достигает максимальных показателей, в частности трех метров. А грузоподъемность самоходных штабелеров данной марки составляет одну тонну. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает длительную работу техники в автономном режиме.

Электронный штабелер оснащен мачтой и дополнительно ребрами жесткости, что способствует стабильному ходу и максимальной прочности техники. Поворотная ручка управления расположена сбоку, благодаря чему улучшается обзор оператора и маневренность машины. Именно на ручке находится замок зажигания интегрированного типа, главные клавиши управления, кнопка аварийного выключения и индикатор, отображающий заряд аккумуляторной батареи. Модель имеет функцию "черепаха", активация которой позволяет оператору ограничить скорость движения на сложных участках складского хозяйства. Комплектуется штабелер зарядным устройством выносного типа. Рукоять отличается удобством и комфортабельностью управления как для левой, также для правой руки.

Вес штабелера самоходного составляет полтонны, а вилы поднимаются на 1.6 метров. Центр тяжести изделия составляет 600 мм. А показатель преодолевания угла наклона с грузом или без него варьируется в диапазоне 5-8 процентов. Штабелер может передвигаться со скоростью 4-4.2 км/час вне зависимости нагружен он или нет. А вилы опускаются со скоростью 150-130 миллиметров в секунду. Скорость поднятия вил достигает 100-150 миллиметров в сек. Длина вил составляет 1150 мм, а размер каждой из них - 60/160/1150 мм. Оснащается электроштабелер https://advanta-kazan.ru/skladskaya-tekhnika/shtabelery/samokhodnye/samohodnyj-shtabeler-prolift-sdr-1016-li-ion.html односекционной мачтой, высота которой достигает 2015 мм. Общая длина/ширина изделия соответственно составляет 1755/795 мм. А показатель радиуса разворота достигает 1336 мм. В опущенном состоянии высота вил составляет 86 мм, а высота машины достигает 2015 мм. Колеса штабелера самоходного изготовлены из высокопрочного полиуретана, устойчивого к истиранию и изнашиванию. Размер каждого колеса составляет 80х70 мм, а рулевых колес - 210x70 мм. Емкость аккумуляторной батареи - 50 мАч, а относится она к литий-ионному типу. У штабелера нет платформы.



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