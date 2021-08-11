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Новая модель Оптима Ролл Лайт от компании Dimax покупайте со скидкой 30%

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Бизнес — 11 Августа 2021, 16:25

ОкМатрас позволяет своим клиентам заменить спальное место в этом сезоне. В этом месяце можно купить матрас премиум класса по хорошей цене. Акционные скидки на изделия размером 80 на 190 см возможны до 50%. Важно обозначить, что у вас будет возможность купить как товары отечественного, так и зарубежного изготовителя. Дополнительная информация доступна на интернет-портале https://www.okmatras.ru/

Предложение на сегодня

Новая модель Оптима Ролл Лайт от компании Dimax - покупайте со скидкой 30%. Поверхность модели Оптима Ролл Лайт умеренно жесткая. В состав матраса включено: жаккардовый чехол, кокосовая койра, пена. На эту модель завод и магазин обеспечивают 1, 5 года гарантии при наличии гарантийного листа, а также требуемых условиях использования.

Специфика размера 80 на 190см

Изделия с размерами 80см на 190см заказывают в основном для подростков или детей, так как готовые кровати с такими параметрами переходного типа. Хотя, учитывая, что не у всех взрослых достаточно высокий рост, такая модель подойдет и взрослым. По свойствам матрас ничем не будет отличается от полноценного, будет служить долгие годы и выполнять свои функции без замечаний.


Обозначим, что в производстве могут использоваться передовые наполнители и технологии. К перечню натуральных компонентов указанных выше моделей относят латекс, а также кокос.

Модели с указанными параметрами предложены в широком ассортименте, тут есть возможность купить наиболее популярные типы, ортопедические, изделия с каркасом типа бонель, а также на независимых пружинах, а также варианты не на пружинах. Сотни предложений данного размера удовлетворят запросы любого клиента.

Как оформить заказ товара?

Чтобы заказать матрас в Интернет-магазине, важно найти в каталоге товар, а потом поставить его в корзину. Товар также можно заказать по телефонам, указанным на сайте или через чат-бот.Менеджеры сайта помогут сориентироваться с каталогом для того, чтобы вы могли совершить правильный выбор. Если есть необходимость купить уникальную модель, есть возможность сделать отдельно ее заказ, узнайте у нашей службы поддержки, сколько надо подождать, чтобы доставить необходимый для вас вид продукции. Заказы тщательно запаковывают чтобы они не испортились или не загрязнились в процессе доставки. Цену доставки узнайте в службе поддержки.
Вся продукция имеется на складе, вы сможете купить матрас не только не только по адресу https://okmatras.ru, но и в официальном магазине в городе Москва наш адрес: ул. Чертановская дом 9 -3.



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