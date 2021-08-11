среда
|
Новая модель Оптима Ролл Лайт от компании Dimax покупайте со скидкой 30%
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 11 Августа 2021, 16:25
ОкМатрас позволяет своим клиентам заменить спальное место в этом сезоне. В этом месяце можно купить матрас премиум класса по хорошей цене. Акционные скидки на изделия размером 80 на 190 см возможны до 50%. Важно обозначить, что у вас будет возможность купить как товары отечественного, так и зарубежного изготовителя. Дополнительная информация доступна на интернет-портале https://www.okmatras.ru/
Предложение на сегодня
Новая модель Оптима Ролл Лайт от компании Dimax - покупайте со скидкой 30%. Поверхность модели Оптима Ролл Лайт умеренно жесткая. В состав матраса включено: жаккардовый чехол, кокосовая койра, пена. На эту модель завод и магазин обеспечивают 1, 5 года гарантии при наличии гарантийного листа, а также требуемых условиях использования.
Специфика размера 80 на 190см
Изделия с размерами 80см на 190см заказывают в основном для подростков или детей, так как готовые кровати с такими параметрами переходного типа. Хотя, учитывая, что не у всех взрослых достаточно высокий рост, такая модель подойдет и взрослым. По свойствам матрас ничем не будет отличается от полноценного, будет служить долгие годы и выполнять свои функции без замечаний.
Обозначим, что в производстве могут использоваться передовые наполнители и технологии. К перечню натуральных компонентов указанных выше моделей относят латекс, а также кокос.
Модели с указанными параметрами предложены в широком ассортименте, тут есть возможность купить наиболее популярные типы, ортопедические, изделия с каркасом типа бонель, а также на независимых пружинах, а также варианты не на пружинах. Сотни предложений данного размера удовлетворят запросы любого клиента.
Как оформить заказ товара?
Чтобы заказать матрас в Интернет-магазине, важно найти в каталоге товар, а потом поставить его в корзину. Товар также можно заказать по телефонам, указанным на сайте или через чат-бот.Менеджеры сайта помогут сориентироваться с каталогом для того, чтобы вы могли совершить правильный выбор. Если есть необходимость купить уникальную модель, есть возможность сделать отдельно ее заказ, узнайте у нашей службы поддержки, сколько надо подождать, чтобы доставить необходимый для вас вид продукции. Заказы тщательно запаковывают чтобы они не испортились или не загрязнились в процессе доставки. Цену доставки узнайте в службе поддержки.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
ночью +17 +19 утром +18 +20
Котировки
Партнеры