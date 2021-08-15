optad360.com украл прибыль за 3 самых жирных месяца и стер статистику!

Внимание МОШЕННИКИ! optad360.com + менеджер Oksana +48535543263





Здравствуйте, прошу совета у вебмастеров!





Приключилась такая проблема с optad360.com (работал год ними) за Ноябрь и Декабрь, Январь менеджер Оксана отказывается предоставить Инвойсы. Так же они стерли в панели доходы по дням за эти месяцы но несколько дней осталось доход был в районе 20$ в сутки (слава Богу что у меня только 1 сайт в этой партнерке) и того около 600-900$ они украли просто.





Вышестоящее руководство так же не может дать мне ответ что с моими деньгами и игнорируют меня, хотя тикет уже 2 месяца активен!





Скажите пожалуйста кто сталкивался с этой партнерской сетью у вас статистику не стерли за Декабрь ?





П.с. если нужно могу скинуть скрины ответа менеджера Оксаны +48535543263 ватсап (полностью причем не компетентна и я не понимаю как ее взяли на работу если не на 1 вопрос ответить не в состоянии )!





Кто также столкнулся с мошенничеством от otpad360 напишите мне пожалуйста.