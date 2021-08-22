Мобильные приложения и спорт

Сегодня для спортивных или иных ставок в букмекерских конторах необязательно круглосуточно сидеть возле стационарного компьютера или ноутбука. Ставить вы уже можете через мобильные букмекерские приложения, скачать и установить которые может любой владелец современных гаджетов. Здесь представлен перечень легальных букмекерских контор, принимающих онлайн-ставки на спорт через мобильные приложения, у которых параллельно имеются мобильные версии официальных веб-сайтов. Скачивание аппликаций букмекеров возможно на устройства, работающие на iOS- или Андроид-платформы абсолютно бесплатно. Для этого используйте соответствующую иконку, которая находится рядом с наименованием каждой компании в представленном списке.

Сейчас большинство пользователей предпочитает пользоваться мобильными телефонами, а не громоздкими стационарными компьютерами. Именно поэтому букмекеры разрабатывают специальные мобильные приложения, позволяющие ставить на спортивные состязания с гаджетов любой модификации. Каждый букмекер старается адаптировать официальные веб-сайты под телефоны для удобства пользования. Другие пошли еще дальше, выпустив аппликации собственной разработки для вышеперечисленных платформ. Если у вас Андроид-устройство, искать букмекеров в Play Market не стоит. Этот технологический гигант отказался от распространения игорного контента и популяризации букмекерские приложения.

Наиболее оптимальным вариантом скачивания такого софта является открытие официального портала выбранного вами виртуального букмекера. На каждом из таких веб-ресурсов представлены АРК-файлы аппликаций, скачивание которых возможно абсолютно бесплатно. Кроме этого скачанные с таких сайтов приложения надежно защищены от мошенничества и не требуют ввода важной финансовой информации или же личных данных. Что же касается владельцев Айфонов, они могут воспользоваться App Store и найти здесь аппликации любых букмекеров. "Яблочники" относятся к такому софту более лояльно, не устанавливая запреты или же ограничения. После завершения загрузки и активации АРК-файла, вы сможете моментально приступить к беттингу и ставить на любые выбранные вами спортивные события с вашего гаджета. Приложения позволяют ставить, пополнять/выводить средства, следить за своими достижениями и многое другое.



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