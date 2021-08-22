22
августа 2021
воскресенье
 
Главная  /  Бизнес  /  Мобильные приложения и спорт

Мобильные приложения и спорт

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Августа 2021, 00:39

Сегодня для спортивных или иных ставок в букмекерских конторах необязательно круглосуточно сидеть возле стационарного компьютера или ноутбука. Ставить вы уже можете через мобильные букмекерские приложения, скачать и установить которые может любой владелец современных гаджетов. Здесь представлен перечень легальных букмекерских контор, принимающих онлайн-ставки на спорт через мобильные приложения, у которых параллельно имеются мобильные версии официальных веб-сайтов. Скачивание аппликаций букмекеров возможно на устройства, работающие на iOS- или Андроид-платформы абсолютно бесплатно. Для этого используйте соответствующую иконку, которая находится рядом с наименованием каждой компании в представленном списке.

Сейчас большинство пользователей предпочитает пользоваться мобильными телефонами, а не громоздкими стационарными компьютерами. Именно поэтому букмекеры разрабатывают специальные мобильные приложения, позволяющие ставить на спортивные состязания с гаджетов любой модификации. Каждый букмекер старается адаптировать официальные веб-сайты под телефоны для удобства пользования. Другие пошли еще дальше, выпустив аппликации собственной разработки для вышеперечисленных платформ. Если у вас Андроид-устройство, искать букмекеров в Play Market не стоит. Этот технологический гигант отказался от распространения игорного контента и популяризации букмекерские приложения.

Наиболее оптимальным вариантом скачивания такого софта является открытие официального портала выбранного вами виртуального букмекера. На каждом из таких веб-ресурсов представлены АРК-файлы аппликаций, скачивание которых возможно абсолютно бесплатно. Кроме этого скачанные с таких сайтов приложения надежно защищены от мошенничества и не требуют ввода важной финансовой информации или же личных данных. Что же касается владельцев Айфонов, они могут воспользоваться App Store и найти здесь аппликации любых букмекеров. "Яблочники" относятся к такому софту более лояльно, не устанавливая запреты или же ограничения. После завершения загрузки и активации АРК-файла, вы сможете моментально приступить к беттингу и ставить на любые выбранные вами спортивные события с вашего гаджета. Приложения позволяют ставить, пополнять/выводить средства, следить за своими достижениями и многое другое.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +15 +17
утром +16 +18 днем +20 +22
Котировки
USD ЦБ РФ 74,3640 0.2137
EUR ЦБ РФ 86,8646 0.2496

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.