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Помыться в баньке по русским традициям

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Бизнес — 25 Августа 2021, 12:44

Может кто-то и считает, что по русским традициям ходить в баню нужно лишь 31 декабря, но на самом деле это не так - уже много веков русский народ выбирает баню не только перед грандиозными праздниками, а как обязательное действо перед дальней дорогой или серьёзным делом.

Да и многие болезни лечили и лечат до сих пор именно в парилке, да с берёзовым, дубовым или можжевеловым веничком. Ведь не даром есть у русского народа поговорка «Вышел из бани — как заново родился!». Действительно, банные печи из интернет-магазина ermak-termo.ru выполнялись мастерами так, чтобы и дышать после парилки было легко и пот и грязь сами из тела выходили.

А если после бани ты себя чувствуешь не только чистым и посвежевшим, а к тому же получил заряд новых сил и бодрости, повысил тонус и улучшил здоровье, значит это уже не просто гигиеническая процедура, а целый ритуал по перерождению души. Как будто жить начинаешь по-новому, с чистого листа. Поэтому и связывали баню со всеми этапами жизни человека.

Родился ребёнок — помыть его нужно!

Справили свадьбу — и молодые обязательно должны сходить в баньку, да пожарче!

Собрался хозяин на чужбину — обязательно обмыться да попариться ему нужно перед дальней дорогой.

А если вернулся из далёких стран, тут уж и банька натоплена и веничек припасён.

А если в семье, ни дай Бог, кто захворал — натопить баньку пожарче, запарить веничек, приготовить настойку из лечебных трав да и попрыскать на разогретые камни, чтобы заболевший вдыхал их аромат и забыл надолго о своих болезнях.

А уж не поднялся он после бани, значит удел его таков — помирать. И опять же в последний путь опять обмыть надо — традиция такая.

Но баня была не только местом для очищения души и тела, но, как считали наши предки, и жилищем для домовых и банников — духов, которые за чистоту семейства отвечали. А раз проживали там существа из потусторонних миров, то своих сородичей они тоже помыться пускали. Так, по молчаливому согласию в субботу, четверг и вторник мылись в бане люди, а в другие дни - нечисть всякая. А старики ещё и приговаривали молодёжи - "Кто заповеди банной ослушаться может, того банники и запарить могут до угару или кипятком ошпарить, а безголовым девкам порчу на волосы навести".

Народ русский это знал и традиции неукоснительно соблюдал. Ведь люду русскому что надо — быть чистым, да здоровым, а места в баньке всем хватит! Главное, венички берёзовые да дубовые в Петров день запасти для настоящего пара!



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