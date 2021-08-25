Доставка венков в Подмосковье

Онлайн-магазин Купить-Венок предлагает широкий выбор венков для различных ритуальных мероприятий, созданные лучшими флористами-дизайнерами компании. Это красочные, оригинальные изделия из живых цветов, пользующиеся сегодня огромным спросом. Их заказывают на похороны, разные ритуальные процессии и для возложения. Продавец предлагает быструю доставку не только по столице, но и в

. Можно заказать доставку прямо на кладбище. Живые венки отличаются от искусственных тем, что это скоропортящийся товар. Поэтому всегда их в наличии нет. Доступны подобные композиции исключительно под заказ.

По этой причине для заказа венков из живых, свежих цветов, придется внести половину сумму от общей стоимости. На изготовление траурного венка требуется несколько часов. Следовательно, срочные заказы выполняются в тот же день, когда вы обратитесь в компанию. На веб-сайте продавца вы сможете найти огромный выбор стандартных моделей венков. Однако здесь принимаются и индивидуальные заказы с учетом пожеланий заказчика. Это может быть нанесение логотипа, символики или других элементов. Рассчитываются стоимость подобных заказов отдельно. Для этого нужно связаться с оператором компании.

Заказы принимаются и поздними вечерами, а доставка выполняется на утро. Однако все подобные нюансы лучше уточнить заранее, оператора интернет-магазина. Размеры моделей венков, изготовленных из свежих цветов составляют 180, 150, 120, 100 см. Создаются композиции из свежих роз, хризантем, лилий, гвоздик и хвои. Конструкция состоит из пропитанного водой оазиса. По желанию клиента можно напечатать траурную ленту с любой эпитафией или надписью. Обходится такая лента 600 руб, а на печать уходит всего-лишь десять минут. По столице доставка венков осуществляется абсолютно бесплатно.

Можно заказать изготовление традиционных живых венков на подставках. Для возложения на могилы лучше заказать горизонтальные модели. А крышки гроба украшают флоретками, изготовлением которых также занимаются флористы интернет-магазина. Для оплаты заказов принимаются банковские переводы, пластиковые карточки или же наличные. Заказчик получает товарный и кассовый чек. Юридическим лицам предоставляется вся необходимая документация для бухгалтерии. Компания имеет почти пятилетний опыт в сфере изготовления венков, букетов и корзин, а также аксессуаров к ним. Кроме этого здесь можно заказать намогильные таблички и кресты. Услугами компании пользуются сотни организаций и предприятий. Это ветеранские, общественные и образовательные организации, вооруженные силы, бизнес-структуры, учреждения здравоохранения, органы гос. власти и правопорядка и т. д.