Строительство дома под ключ: этапы возведения

Можно с уверенностью сказать, что абсолютно каждый человек мечтает про собственный дом. Как вы думаете, почему одни только мечтают, а другие с удовольствием наслаждаются уютным домом? Скорей всего, дело в том, чтобы получить дом своей мечты, его нужно построить самостоятельно. А как известно, что любое строительство – это весьма длительный и трудозатратный процесс. Как показывает практика, что простому человеку самостоятельно справиться со всеми этапами строительства будет тяжело. В особенности если он не обладает хотя бы малейшими строительными навыками.

К счастью, в современном мире существуют компании-застройщики, которые могут помочь построить дом под ключ. Вы, наверное, сейчас просите, что такое строительство под ключ? Это относительно новая услуга в сфере строительства. Но несмотря на это, с каждым днем она становится все более и более востребованной. Поскольку строительная компания самостоятельно занимается строительно-монтажными работами. Таким образом, доверив постройку дома строительной компании, заказчик экономит личное время и силы. Клиенту только остается контролировать качество выполнения работы, а по окончании принять объект в эксплуатацию.

Этапы строительства

Основным преимуществом строительства дома под ключ можно назвать то, что все этапы строительства производит одна компания. Это означает, что нет необходимости для каждого процесса искать определенных специалистов. Строительная компания обладает отлаженной системой как закупки стройматериалов и всего необходимого, так и их транспортировкой. Еще раз отметим, что компания-застройщик выполняет всю работу самостоятельно. Им это сделать значительно проще, поскольку они сотрудничают с фирмами, которые предоставляют скидки и выгодные условия для сотрудничества.

Строительство под ключ включает в себя следующие этапы:

Проектирование.

Выбор индивидуального или типового проекта.

Согласование вспомогательных чертежей и проекта.

Инженерно-геологические исследования участка.

Подготовка участка для закладки фундамента.

Постройка дома.

Подключение дома к коммуникациям.

Установка дверей и окон.

Отделочные работы.

Благоустройство территории.

Сдача объекта в эксплуатацию.

Почему строительство дома под ключ – это выгодно?

Про самое главное и очевидное мы уже упоминали. Это про значительную экономию времени и сил. Потому что заказчику нет необходимости самостоятельно подбирать строительные материалы, согласовывать проект с специальными инстанциями и прочее. Благодаря проекту, который составляется на начальном этапе клиент может понять, а самое главное, увидеть, каким будет его будущий дом.