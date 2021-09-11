суббота
|
Ноутбуки Lenovo: стильная техника с впечатляющими возможностями
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 11 Сентября 2021, 09:43
Ноутбуки Lenovo: стильная техника с впечатляющими возможностями
Компания Lenovo выпускает компьютерную технику с 2004 года. В каталоге предприятия представлены самые разные комплектующие и устройства, но основу ассортимента традиционно составляют ноутбуки. Это свидетельствует о дальновидности производителя: еще в то время, когда портативные ПК не пользовались особым спросом, компания уже делала большие ставки на ноутбуки Леново – и не ошиблась. Сегодня лэптопы успешно заменяют собой громоздкие стационарные станции практически во всех сферах, начиная с домашнего использования и заканчивая киберспортом.
Чем хороши ноутбуки Lenovo
Создавая рабочие машины, производитель заботится о том, чтобы сделать их достаточно устойчивыми к разнообразным механическим воздействиям. Акцент на прочность не случаен: техника постоянно сопровождает своего владельца в поездках или путешествиях, поэтому вероятность ее повреждения очень высока. Чтобы защитить хрупкую внутреннюю «начинку», корпуса лэптопов изготавливают из ударопрочного и износостойкого пластика, дополнительно усиливают металлическими вставками.
Помимо этого, у портативных компьютеров Lenovo есть и другие важные преимущества:
В дополнение к этому можно сказать и о высокой производительности техники, официальной гарантии от производителя, качественной технической поддержке. Все это делает ноутбуки Леново отличным выбором как для дома, так и для бизнеса.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +11 +13 днем +18 +20
Котировки
Партнеры