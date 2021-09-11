Ноутбуки Lenovo: стильная техника с впечатляющими возможностями

Компания Lenovo выпускает компьютерную технику с 2004 года. В каталоге предприятия представлены самые разные комплектующие и устройства, но основу ассортимента традиционно составляют ноутбуки. Это свидетельствует о дальновидности производителя: еще в то время, когда портативные ПК не пользовались особым спросом, компания уже делала большие ставки на ноутбуки Леново – и не ошиблась. Сегодня лэптопы успешно заменяют собой громоздкие стационарные станции практически во всех сферах, начиная с домашнего использования и заканчивая киберспортом.





Чем хороши ноутбуки Lenovo

Создавая рабочие машины, производитель заботится о том, чтобы сделать их достаточно устойчивыми к разнообразным механическим воздействиям. Акцент на прочность не случаен: техника постоянно сопровождает своего владельца в поездках или путешествиях, поэтому вероятность ее повреждения очень высока. Чтобы защитить хрупкую внутреннюю «начинку», корпуса лэптопов изготавливают из ударопрочного и износостойкого пластика, дополнительно усиливают металлическими вставками.

Помимо этого, у портативных компьютеров Lenovo есть и другие важные преимущества:

Удобная клавиатура. Клавиатура – это устройство, с которым пользователь взаимодействует постоянно. Поэтому удобство этого элемента имеет первоочередное значение. Клавиатура у ноутбуков Леново островная, клавиши в ней расположены на тщательно выверенном расстоянии. Благодаря этому при наборе текста вероятность опечаток минимальна. Пользователи также высоко оценивают четкий отклик и мягкий ход кнопок. Комфортный тачпад. Панель отличается высокой чувствительностью и чутко реагирует на прикосновения. Поддержка технологии Мультитач позволяет использовать тачпад не только для скроллинга или управления курсором, но и для активации более сложных функций. Качественная аудиосистема. Производитель позаботился о том, чтобы динамики издавали качественный и чистый звук. Для этого элементы аудиосистемы были расположены так, чтобы они не перекрывались при установке техники на колени или мягкие поверхности. Самые качественные динамики можно увидеть в моделях серии Legion – рабочих станциях, предназначенных для гейминга. Но и в других моделях звук достаточно хорош для того, чтобы можно было получать удовольствие от любимых треков и наслаждаться звуковыми спецэффектами в фильмах. Качественные матрицы. Экраны ноутбуков выполнены по технологии IPS, поддерживают высокое разрешение и обеспечивают превосходную цветопередачу. Изображение на них четкое, детализированное, контрастное. Компания Lenovo – один из тех производителей, кто реально заботится о комфорте и безопасности пользователей, поэтому внедряет самые современные технологии для защиты зрения. В частности, глянцевые дисплеи обрабатываются антибликовым составом, благодаря чему при работе за ними глаза меньше утомляются.

В дополнение к этому можно сказать и о высокой производительности техники, официальной гарантии от производителя, качественной технической поддержке. Все это делает ноутбуки Леново отличным выбором как для дома, так и для бизнеса.