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Греческая недвижимость
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Сентября 2021, 17:11
Греческая природа отличается невероятной красотой и разнообразием. Приезжая сюда, люди наслаждаются солнцем и морем, на фоне которых возвышаются великолепные античные памятники. Поэтому не только россияне, но и жители других стран стремятся обзавестись здесь недвижимым имуществом, чтобы не снимать жилье перед каждым приездом. Другие делают это с целью выгодного капиталовложения, которое со временем приносит огромную прибыль. Недвижимость в Греции чаще всего покупают в курортных зонах, регионах и городах. Здесь хорошо развит вторичный рынок квартир и частных особняков. Кроме этого в стране много новостроек, размещенных в непосредственной близости от побережья. Недвижимость в Греции это отличная инвестиция!
Есть в Греции регионы, где недвижимость можно приобрести очень дешево. Это касается Северной Греции и в особенности региона Халкидики. Не менее дешевле продаются квартиры и виллы на Крите. Если вы любитель греческих древностей, непременно посмотрите варианты в Пелопоннесе и в центральной части страны. Престижные курорты в основном расположены на островах Ионического и Эгейского морей. Северная Греция прежде всего интересна инвесторам районом Халкидики. Это курортный район с тремя расположенными рядом полуостровами - Афон, Ситония и Кассандра. Две из них знамениты живописной природой и пляжами. А Афон славится многочисленными монастырскими комплексами.
Настоящей колыбелью античной цивилизации можно назвать Центральную Грецию. Именно здесь зарождались искусства и наука. Так что любителям истории в этом прекрасном краю скучать не придется. Хотя в наши дни этот исторический регион превратился в спокойную аграрную область. Единственным исключением является столица - Афины. Здесь жизнь бурлит круглогодично. Недвижимость здесь продается на пелопоннесском полуострове, острове Эвбея или Коринфа. В границы Греции входит более 6 тыс. островов. Они имеют разную величину, однако обитаемыми являются меньше ста. Самая престижная и дорогая недвижимость расположена именно на этих островах. Это особняки и квартиры на Родосе, Керкире, Лесбосе или всеми почитаемом острове Санторины. Несмотря на высокую стоимость такой островной недвижимости здесь всегда можно найти более доступный вариант.
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