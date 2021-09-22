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ЖК «Люблинский парк»
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Бизнес — 22 Сентября 2021, 17:41
Современный ЖК «Люблинский парк» возводится в районе Люблино ЮВАО Москвы. Застройщик ПИК планирует построить 22 корпуса от 16 до 25 этажей, дополненных просторной дворовой территорией и собственной социальной инфраструктурой. Строительство будет вестись в несколько этапов до 2027 года. В рамках первых очередей покупателям предлагаются девять домов, готовящихся к заселению до IV квартала 2023 года.
Расположение
Под застройку выделен участок в шаговой доступности от Москва-реки и парка 80-летия Москвы. Станции метро «Братиславская» и «Люблино» расположены в 20 минутах пешком. Автомобилистам будет удобно пользоваться Люблинской улицей, по которой можно доехать до ТТК за 15 минут.
Социальная инфраструктура
В соседних кварталах находится множество объектов инфраструктуры. Жителям ЖК «Люблинский парк» доступны образовательные учреждения, торговые центры, предприятия сферы обслуживания. На территории новостройки запроектированы:
Во дворах появятся спортивные площадки и игровые городки. В центре новостройки планируется обустроить детский PlayHub в виде острова с лагунами и гейзерами. Отдельная площадь отводится под три многоуровневые парковки на 7605 машиномест.
Продажа квартир в ЖК «Люблинский парк»
К покупке в новостройке предлагаются студии и квартиры от одной до трех комнат. На выбор – недвижимость площадью от 21 до 87 кв. м с кухнями-гостиными, гардеробными, совмещенными или раздельными санузлами. Жилье будет передаваться новоселам с предчистовой или готовой отделкой.
Преимущества
Новостройка полностью отвечает требованиям к современному жилью и имеет множество преимуществ:
Благодаря высокому качеству строительства, продуманным планировкам и выгодным ценам ЖК «Люблинский парк» пользуется повышенным спросом среди покупателей. Покупка жилья в его стенах – это возможность поселиться в новых современных домах, которые обеспечат высокий комфорт в проживании.
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