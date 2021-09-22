Современный ЖК «Люблинский парк» возводится в районе Люблино ЮВАО Москвы. Застройщик ПИК планирует построить 22 корпуса от 16 до 25 этажей, дополненных просторной дворовой территорией и собственной социальной инфраструктурой. Строительство будет вестись в несколько этапов до 2027 года. В рамках первых очередей покупателям предлагаются девять домов, готовящихся к заселению до IV квартала 2023 года.





Расположение

Под застройку выделен участок в шаговой доступности от Москва-реки и парка 80-летия Москвы. Станции метро «Братиславская» и «Люблино» расположены в 20 минутах пешком. Автомобилистам будет удобно пользоваться Люблинской улицей, по которой можно доехать до ТТК за 15 минут.

Социальная инфраструктура

В соседних кварталах находится множество объектов инфраструктуры. Жителям ЖК «Люблинский парк» доступны образовательные учреждения, торговые центры, предприятия сферы обслуживания. На территории новостройки запроектированы:

две средние школы на 3150 учащихся;

четыре детских сада на 3175 воспитанников;

поликлиника;

мини-маркеты, магазины;

кафе;

службы быта.

Во дворах появятся спортивные площадки и игровые городки. В центре новостройки планируется обустроить детский PlayHub в виде острова с лагунами и гейзерами. Отдельная площадь отводится под три многоуровневые парковки на 7605 машиномест.





Продажа квартир в ЖК «Люблинский парк»

К покупке в новостройке предлагаются студии и квартиры от одной до трех комнат. На выбор – недвижимость площадью от 21 до 87 кв. м с кухнями-гостиными, гардеробными, совмещенными или раздельными санузлами. Жилье будет передаваться новоселам с предчистовой или готовой отделкой.

Преимущества

Новостройка полностью отвечает требованиям к современному жилью и имеет множество преимуществ:

привлекательная архитектура с отделкой фасадов керамической плиткой;

концепция «двор без машин»;

места под установку внешних блоков кондиционеров;

индивидуальные кладовые;

малошумные лифты;

входные группы на уровне земли;

собственный парк во дворе;

панорамные окна с двухкамерными стеклопакетами.

Благодаря высокому качеству строительства, продуманным планировкам и выгодным ценам ЖК «Люблинский парк» пользуется повышенным спросом среди покупателей. Покупка жилья в его стенах – это возможность поселиться в новых современных домах, которые обеспечат высокий комфорт в проживании.