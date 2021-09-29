Корпоративные подарки с логотипами

Как сделать Новый год, Восьмое марта, День защитника Отечества запоминающимися? Порадовать коллег и клиентов оригинальными брендированными сувенирами.

Корпоративные подарки - приятная и полезная традиция

Поздравляя с праздником, руководство компании часто дарит сотрудникам сувениры - блокноты, ручки, визитницы, посуду с логотипом фирмы. Вручение корпоративных подарков - важная составляющая бизнес-этикета. Фирменные презенты помогают достичь следующие цели:

Сплочение коллектива и создание теплой атмосферы.

Дарение сувениров позволяет уделить внимание и выразить благодарность каждому работнику, независимо от занимаемой должности. Получение фирменных подарков и открыток объединяет участников коллектива, дарит положительные эмоции и улучшает микроклимат. Лояльность сотрудников и их готовность выкладываться во многом зависит от того, насколько душевная атмосфера установилась на работе.

Укрепление деловых связей.

Корпоративные подарки играют огромную роль в укреплении отношений с деловыми партнерами и постоянными клиентами. Если контакты успешно налажены, надо поддерживать их на достигнутом уровне, чтобы клиентско-партнерские связи не ослабевали. Лучший способ - регулярно напоминать о себе праздничными поздравлениями и подарками. Получая полезные сувениры, люди испытывают благодарность к дарителю и с большей охотой идут на сотрудничество.

Эффективная реклама.

Кроме благотворного влияния на эмоциональную сферу, корпоративный презент выполняет рекламную функцию - логотипы, нанесенные на посуду, ручки, ежедневники, брелоки послужат дополнительным напоминанием об услугах фирмы.

Какие бывают корпоративные подарки

Идеальный фирменный презент должен быть красивым, функциональным, эргономичным и качественным. Такие подарки вы найдёте на сайте toomanygifts.ru - в каталоге представлен широкий выбор сувенирной продукции оптом в Москве . Вот какие товары с логотипом можно заказать для корпоративных поздравлений:

шариковые ручки - пластиковые и металлические;

посуду - кружки и термостаканы;

визитницы, обложки и футляры;

товары для дома - ножи, полотенца, зажигалки;

блокноты, органайзеры и ежедневники;

наградная продукция - медали, кубки, стелы;

новогодние наборы - игрушки, свечи, календари, и т. д.;

офисные сувениры - подставки для телефона, держатели для документов;

одежда и аксессуары.

Подарки, заказанные на toomanygifts.ru - вещи, которыми люди пользуются с удовольствием. Заходите и выбирайте сувениры, учитывая бюджет компании, направление её работы и интересы сотрудников.