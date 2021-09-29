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Корпоративные подарки с логотипами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 29 Сентября 2021, 13:54
Как сделать Новый год, Восьмое марта, День защитника Отечества запоминающимися? Порадовать коллег и клиентов оригинальными брендированными сувенирами.
Корпоративные подарки - приятная и полезная традиция
Поздравляя с праздником, руководство компании часто дарит сотрудникам сувениры - блокноты, ручки, визитницы, посуду с логотипом фирмы. Вручение корпоративных подарков - важная составляющая бизнес-этикета. Фирменные презенты помогают достичь следующие цели:
Сплочение коллектива и создание теплой атмосферы.
Дарение сувениров позволяет уделить внимание и выразить благодарность каждому работнику, независимо от занимаемой должности. Получение фирменных подарков и открыток объединяет участников коллектива, дарит положительные эмоции и улучшает микроклимат. Лояльность сотрудников и их готовность выкладываться во многом зависит от того, насколько душевная атмосфера установилась на работе.
Укрепление деловых связей.
Корпоративные подарки играют огромную роль в укреплении отношений с деловыми партнерами и постоянными клиентами. Если контакты успешно налажены, надо поддерживать их на достигнутом уровне, чтобы клиентско-партнерские связи не ослабевали. Лучший способ - регулярно напоминать о себе праздничными поздравлениями и подарками. Получая полезные сувениры, люди испытывают благодарность к дарителю и с большей охотой идут на сотрудничество.
Эффективная реклама.
Кроме благотворного влияния на эмоциональную сферу, корпоративный презент выполняет рекламную функцию - логотипы, нанесенные на посуду, ручки, ежедневники, брелоки послужат дополнительным напоминанием об услугах фирмы.
Какие бывают корпоративные подарки
Идеальный фирменный презент должен быть красивым, функциональным, эргономичным и качественным. Такие подарки вы найдёте на сайте toomanygifts.ru - в каталоге представлен широкий выбор сувенирной продукции оптом в Москве . Вот какие товары с логотипом можно заказать для корпоративных поздравлений:
Подарки, заказанные на toomanygifts.ru - вещи, которыми люди пользуются с удовольствием. Заходите и выбирайте сувениры, учитывая бюджет компании, направление её работы и интересы сотрудников.
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