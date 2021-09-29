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Металлопрокат в Москве: ассортимент и цены

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Бизнес — 29 Сентября 2021, 21:28

Продукция, используемая в промышленности, может изготавливаться благодаря прокату сырьевого металла на специальном оборудовании. Данный процесс представляет собой металлопрокат. Наша компания предлагает купить металлопрокат в розницу или оптовой партией.

На данный момент существуют различные методики, используемые при металлопрокате. Каждая из методик имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Тип оборудования влияет на форму получаемых изделий, их качество и свойства. Исходя из температурных возможностей, прокат может холодного типа и горячего, причем последний имеет различные модификации. Основное отличие таких методик заключается в выборе температуры, которая необходима для разогрева заготовок.

Продукция металлопроката выступает в роли незаменимого материала, который широко используется в различных сферах.

Ассортимент металлопроката

На сегодняшний день можно купить металлопрокат в следующем виде:

  1. Лист из стали различных размеров;
  2. Лист в рулонах.

Многие производители дают возможность купить металлопрокат в Москве фасонного типа, сортового либо листового.

Листовой прокат представлен в виде листов из металла, которые могут отличаться по толщине, количеству листов в одном рулоне и типу штрипса. Штрипс – лента в рулонах, имеющая толщину не более двух миллиметров.

Цены на металлопрокат зависят от разных характеристик. На это влияет методика обработки, качества материала. Весь сортамент металлопроката может производиться по одной из трех методик:

  1. Холодная. В этом случае температура не используется для обработки и переработки заготовок. Такая технология используется для производства профнастила;
  2. Горячий прокат. Чаще всего такая методика используется для производства листов из металла, имеющих толщину не более 4 мм
  3. Горячий прокат, который используется при работе с толстыми изделиями.

Все они имеют свои особенности, которые и характеризуют выбор в пользу одной из методик. Производство металлических листьев может осуществляться без ограничений различного характера. Тип используемого материала в этом случае не имеет никакого значения. Отличительная особенность – возможность использования стальных листов для получения надежных, безопасных и прочных изделий.

Сортовой прокат также является одним из видом металлопроката. Использование такого типа позволяет получить более простые формы. Сортовой прокат чаще всего используется для придания прочности получаемой конструкции.

Виды металлопроката

Необходимо отметить тот факт, что на данный момент можно купить различный металлопрокат, который будет иметь отличные поверхности. Более того, по данному признаку также существует классификация продукции. По классификации поверхности металлопрокат может относиться к одному из следующих типов:

  1. Мелкий металлопрокат. Примером такого изделия является небольшой пруток толщиной от 5 до 30 миллиметров, также стальной уголок толщиной от 5 до 8 миллиметров;
  2. Средний металлопрокат. В качестве таких изделий могут использовать круги диаметром от 32 миллиметров до 75 либо двутавровые балки до 30 сантиметров;
  3. Крупный металлопрокат. В качестве таких изделий отдельного внимания заслуживают швеллер от 36 сантиметров до 60 и шестигранник не более 10 сантиметров.

Также на данный момент есть различные типы металлопроката исходя из вопросов качества, которое предъявляется к обрабатываемым поверхностям. По данному вопросу все изделия могут быть классифицированы:

  1. К зеркальному виду;
  2. К листовой стали хирургического характера;
  3. К нержавеющему материалу.

Матовая поверхность наблюдается не только у черной и нержавеющей стали, но и у изделий фасонного и сортового характера.

В тех условиях, когда важное значение приобретает ровная поверхность, заводы-производители стараются выпускать шлифованную продукцию. Такая продукция чаще всего востребована в медицинской области и других производствах, где точность имеет одно из ключевых значений. Круг вместе с шестигранником также являются одним из видом металлопроката, они относятся к калиброванному типу.

У нас вы можете купить металлопрокат оптом с доставкой по Москве и области на сайте https://www.ozinkovka.ru/. Позвоните нам по телефону и наши менеджеры помогут оформить заказ.

 



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