Специализированное питание Нутридринк: полноценная поддержка организма в период лечения и реабилитации

В период борьбы с тяжелым заболеванием или в ходе длительного восстановления после сложной операции организм особенно нуждается в белковом строительном материале, энергии и витаминах. Их поступление и усвоение обеспечит специализированное питание Нутридринк, состав которого разработан ведущими специалистами в области восстановительной медицины. Полностью готовый к употреблению продукт небольшими порциями расфасован в стерильную упаковку с герметичной крышкой, что значительно упрощает его хранение и употребление в условиях стационара или на дому. Лабораторные испытания и практический опыт пациентов доказали его высокую эффективность при потере веса, нарушениях процесса переваривания пищи, инфекционных заболеваниях и прочих патологических состояниях, справиться с которыми можно только при условии полноценного питания.

Состав питания Нутридринк

Важное преимущество фирменного специализированного состава – возможность неограниченного использования в качестве основного или дополнительного составляющего рациона пациента. Это свойство обусловлено вхождением в состав Нутридринк:

Натурального белка с высокой биологической ценностью в количестве до 12 гр, за счет которого обеспечивается восстановление клеток и тканей организма.

Полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые стимулируют аппетит и способствуют замедлению развития воспалительных процессов.

Натуральных каротиноидов, обеспечивающих работу иммунной системы и ее восстановление.

Комплекс витаминов и минералов, необходимых для укрепления организма и стабильной работы внутренних органов.

Углеводов, дающих до 300 кКал энергии с каждой порции питания.

Если состав Нутридринк планируется использовать в качестве основного питания пациента, его расчетное количество на один день составляет от 5 до 7 бутылок, а в качестве дополнительной поддержки организма – от 1 до 3 бутылок. Точное количество определяется с учетом фактической потребности пациента в белках и энергии. Поэтому, перед тем как заказывать специализированное питание Нутридринк в Москве https://comfer.ru/catalog/spetsializirovannoe_pitanie/series-nutridrink/, уточните у лечащего врача оптимальное количество упаковок из расчета на сутки, а также возможные ограничения по его употреблению – непроходимость кишечника, симптомы аллергии на белок, непереносимость отдельных компонентов питания и т.д.

Эффект от применения питания Нутридринк

Благодаря питательному составу удастся:

Пройти восстановительный период после операции быстрее и без осложнений.

Исключить резкое снижение массы тела.

Повысить эффективность лечения онкологических заболеваний.

Упростить процесс ухода за лежачим и несамостоятельным пациентом.

Ускорить восстановление после инсульта, травм, последствий лучевой и химиотерапии.

Заметный эффект от питания можно оценить через три недели с момента начала его употребления.