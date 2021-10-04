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Специализированное питание Нутридринк: полноценная поддержка организма в период лечения и реабилитации
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Бизнес — 4 Октября 2021, 14:20
В период борьбы с тяжелым заболеванием или в ходе длительного восстановления после сложной операции организм особенно нуждается в белковом строительном материале, энергии и витаминах. Их поступление и усвоение обеспечит специализированное питание Нутридринк, состав которого разработан ведущими специалистами в области восстановительной медицины. Полностью готовый к употреблению продукт небольшими порциями расфасован в стерильную упаковку с герметичной крышкой, что значительно упрощает его хранение и употребление в условиях стационара или на дому. Лабораторные испытания и практический опыт пациентов доказали его высокую эффективность при потере веса, нарушениях процесса переваривания пищи, инфекционных заболеваниях и прочих патологических состояниях, справиться с которыми можно только при условии полноценного питания.
Состав питания Нутридринк
Важное преимущество фирменного специализированного состава – возможность неограниченного использования в качестве основного или дополнительного составляющего рациона пациента. Это свойство обусловлено вхождением в состав Нутридринк:
Если состав Нутридринк планируется использовать в качестве основного питания пациента, его расчетное количество на один день составляет от 5 до 7 бутылок, а в качестве дополнительной поддержки организма – от 1 до 3 бутылок. Точное количество определяется с учетом фактической потребности пациента в белках и энергии. Поэтому, перед тем как заказывать специализированное питание Нутридринк в Москве https://comfer.ru/catalog/spetsializirovannoe_pitanie/series-nutridrink/, уточните у лечащего врача оптимальное количество упаковок из расчета на сутки, а также возможные ограничения по его употреблению – непроходимость кишечника, симптомы аллергии на белок, непереносимость отдельных компонентов питания и т.д.
Эффект от применения питания Нутридринк
Благодаря питательному составу удастся:
Заметный эффект от питания можно оценить через три недели с момента начала его употребления.
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