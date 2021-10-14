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Как бороться народными средствами против глистов?

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Бизнес — 14 Октября 2021, 12:57

Глисты представляют собой паразитические черви, существующие за счет иных растений и животных, размножаясь и питаясь в живых организмах. Согласно свежей статистике, каждый третий житель земли страдает этими паразитами. По утверждению ученых, каждый человек хотя бы раз болел глистами. Поэтому глисты считаются обычной проблемой, особенно для детей, следовательно, поддаваться панике из-за них не стоит. Существуют народные средства от глистов, которыми можно лечиться дома. Такой метод подойдет людям, которые бояться аптечных препаратов. В народной медицине есть рецепты, которые эффективно используются в борьбе с глистами - народные средства от глистов.

К таким рецептам относится смесь меда и тыквенных семечек. Последние обладают уникальными фармакологическими свойствами, подтвержденными клинически и экспериментально. Они отличаются эффективностью борьбы с разными ленточными глистами - острицами, широким лентецем, карликовыми, свиными и бычьими цепнями. Посевной чеснок также обладает уникальными свойствами, известными повсеместно. Благодаря содержанию фитонцидов среди которых доминирует кверцетин, рутин, гераниол и аллицин, чеснок легко справляется с паразитирующими организмами. Он обладает общеукрепляющим действием, фунгицидной, противовирусной, антимикробной и антигельминтной активностью. А как избавиться от глистов самостоятельно вы можете узнать тут!

Еще одним действенным средством борьбы с глистами является тысячелистник обыкновенный. Это растение имеет желчегонное действие, усиливая при этом выработку желудочного сока. Кроме этого он улучшает аппетит. Еще одним важным свойством травы является спазмолитическое действие. Она помогает уменьшить болевые ощущения, которые вызваны спазмами кишечника. В Аюрведе - индийской традиционной медицине широко используется куркума длинная. С ее использованием лечат разные заболевания, в том числе язву желудка, простуду и печеночные заболевания. Все дело в эфирных маслах, содержащихся в этом растении. А борнеол обладает мощнейшим антисептическим действием. Вместе с улучшением пищеварения содержимое куркумы выполняет стимулирующее воздействие на желчный пузырь. Однако в случае желчнокаменной болезни ее использовать нельзя. Не менее эффективным является тмин обыкновенный, который решает проблемы с желудочно-кишечным трактом, метеоризмом или атонией кишечника.

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