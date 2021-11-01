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Зима не проблема: коммунальщики о готовности к холодному сезону

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Бизнес — 1 Ноября 2021, 18:11

Когда осень переваливает за середину, столбик термометра по ночам задерживается на минусе и в воздухе уже пахнет скорым снегом – москвичи поневоле задумываются: а как сработают в эту зиму коммунальные службы? Минувший февраль с его катастрофическими снегопадами – по полметра снега в сутки! – запомнится надолго, и никто не может гарантировать, что грядущий сезон холодов не преподнесет подобных сюрпризов. Готовятся ли коммунальщики к возможным авралам, чем заняты они в осенний период?

Ответить на вопрос легко: этой осенью, как и всегда накануне зимы, городские службы целенаправленно и активно работают, чтобы встретить снег и морозы во всеоружии. Проводятся регламентные мероприятия, проверяется состояние техники, специалисты просчитывают оптимальные варианты действий в любой ситуации.

Лабиринт под Москвой

Под тротуарами, дорогами, дворами столицы скрывается громадный подземный лабиринт: водосточная сеть. Пока мощные весенние и летние ливни заполняют коллекторы водой, спускаться в них опасно для жизни, потому генеральные инспекции проводятся на границе осени и зимы. 

А когда придут снегопады, начнется еще одна технически сложная, но важнейшая работа – очистка уличных дождеприемных камер. Да-да, никакой ошибки: зимой необходимо не только убирать снег, но и чистить водосточные колодцы! Городской снег – не пушистые сугробы, он перемешан с песком, дорожной грязью, кусками льда, антигололедными реагентами; эта слежавшаяся масса очень быстро и качественно забивает стоки. А вдруг оттепель? «Замурованные» намертво колодцы не смогут принять талую воду, по улицам и тротуарам растекутся огромные лужи, будет затруднено или вообще остановлено движение транспорта и пешеходов. Но команда «Мосводостока» готова к любым «вдруг»: всю зиму, в режиме 24/7 работники предприятия следят за состоянием дождеприемных колодцев, разбивают специальной техникой образовавшиеся пробки, убирают из камер снег и лед. Пусть погода капризничает: потепление не застанет Москву врасплох, талых разливов на дорогах не будет.

Работа на прудах и реках

Затянутые льдом акватории рек не требуется освобождать от плавучего мусора, однако в холодное время «Мосводостоку» хватает других забот. Из обмелевшей к зиме реки Москвы технические суда коммунальщиков перебазируются на берег; к началу новой навигации их тщательно отремонтируют. В действии остается «группа быстрого реагирования», состоящая из катеров малой осадки и мощных, способных пробивать толстый ледовый покров кораблей: зима – не повод оставлять реки столицы без надзора.

На городских прудах круглый год должно быть чисто, так что и берега, и полоски незамерзшей воды вдоль них по-прежнему убираются. А вот другие коммунальные работы на водоемах Москвы – именно сезонные, осенне-зимние. Надо снять, привести в порядок и складировать до весны летние домики для уток и другой водоплавающей пернатой живности. Надо заменить запрещающие таблички: летом действует запрет на купание, а зимой – на хождение по льду. И самое главное, как только сплошной лед достигнет толщины в 20 см, необходимо заняться аэрацией, иначе запертые под ним подводные обитатели прудов будут страдать от нехватки кислорода. До наступления сильных морозов хватает бурения лунок и установки на них особых конструкций, чтобы вода не замерзала как можно дольше. Когда же температура падает до критически низких значений, и лунки затягиваются буквально на глазах, в дело идут аэрационные установки – живительный газ нагнетается прямо под лед.

Снегоплавильни в готовности

В течение теплых месяцев «Мосводосток» подготавливал снегосплавные пункты к грядущей зиме: проводилась очистка камер для приема снега, ремонт и замена трубопроводов, нагревательных систем, другие необходимые работы. Всего у предприятия четырнадцать снегоплавилен, и все они рапортуют о готовности осенью, до начала регулярных снегопадов.

Зима для ССП – поистине горячий сезон. К каждой площадке круглые сутки выстраивается очередь из самосвалов-многотонников; десять стандартных минут на разгрузку, и подъезжает следующая машина с доверху забитым снегом кузовом. А в январе-феврале, в период особенно мощных осадков, снежную массу переправляют из грузовика в плавильную камеру вдвое быстрее, за пять минут! За 24 часа плавильни «Мосводостока» способны утилизировать огромное количество снега: до 41 000 м3.

Зима, приходи: коммунальщики готовят достойную встречу.



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