Установка ГБО на авто: как уменьшить расход газа





Владельцы автомобилей устанавливают газобаллонное оборудование на личные и коммерческие автомобили чаще для экономии на топливе. Цена пропан-бутана в два раза ниже стоимости бензина с высоким октановым числом. Что касается расхода, то в среднем, при работе двигателя на пропан-бутановой смеси он будет выше на 20-25% и это будет считаться нормой. Если же после установки ГБО потребление окажется больше, тогда потребуется профессиональная регулировка ГБО и внесение изменений в его настройки. Эту работу можно доверить только специалистам, поэтому при любых подозрениях на увеличенный расход топлива необходимо пройти диагностику установленного оборудования.

Причины увеличения расхода газа

По прошествии определенного времени после установки газобаллонного оборудования владельцем авто замеряется расход газового топлива. Если он выше чем на 25% расхода штатного топлива, на диагностике могут выявить несколько причин:

- ошибки в настройке ЭБУ, а именно – в неправильно выставленном зажигании;

- нарушение герметичности топливной системы по причине прорыва газовых магистралей или ее соединений;

- засорение форсунок по причине использования низкокачественного газового топлива. С детальным описанием и техническими характеристиками газовых форсунок можно ознакомиться по ссылке: https://farre.com.ua/forsunki-forsunki/;

- износ газораспределительного механизма, отвечающего за смешивание газа с воздухом и уровня обогащения газовоздушной смеси.

Для снижения расхода газа в обязательном порядке важно устранить вышеперечисленные причины, ведь именно настройка правильного расхода газового топлива гарантирует быструю окупаемость установки ГБО и существенную экономию.





Для проведения диагностики неисправностей ГБО желательно отправиться на сертифицированную СТО, на которой проводился монтаж, так как для быстрого выявления имеющейся проблемы и ее устранения можно воспользоваться предоставленной сервисом гарантией. Чаще всего для снижения расхода газа требуется перенастройка электронной системы контроля автомобиля.

Как предупредить увеличение расхода газа?

Эксплуатация газового автомобиля имеет свои особенности. Для слаженной работы всех элементов ГБО необходимо регулярно проходить ТО, с обязательной заменой фильтров жидкой и паровой фазы, при необходимости, с заменой ремкомплектов или отдельных элементов ГБО. ТО установленного газобаллонного оборудования рекомендуется проходить каждые 10 тыс. км пробега. Это предупредит не только увеличенный расход газа, но и появление более серьезных проблем, которые могут привести к аварийным ситуациям на дороге.