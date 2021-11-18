Онлайн-конвертер валют

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Ноября 2021, 14:52

Чтобы снизить убытки и предотвратить потерю денег по причине инфляционных процессов и экономических катаклизмов, сбережения лучше хранить в разной валюте. Чаще всего потребители покупают наиболее стабильную валюту, для долгосрочного хранения капитала. Некоторые предпочитают американскую валюту, другие - европейскую. Все зависит от возможностей, предпочтений клиента, а также рыночного курса определенных активов. Есть и такие, кто выбирает перевод гривен в рубли, чтобы избежать последствий девальвации украинской валюты.

Онлайн-конвертер financeconverter - удобный инструмент для расчетов по обмену различных валютных пар. Здесь любой пользователь сможет указать нужную сумму для дальнейшей конвертации и получить соответствующие расчеты, не отходя от своего ПК. Система работает в автоматическом режиме и считает цифры практически моментально. Пользователю нужно лишь указать валютную пару, которую выбирает для конвертации. Все остальное выполняется умным алгоритмом, в автоматическом режиме. Следовательно, вы получите на дисплей точные расчеты и сможете подготовить нужную сумму для дальнейшей обменной операции.

Данный калькулятор валют имеет поддержку конвертации двухсот фиатных или цифровых валют мира. Российский рубль торгуется на площадке по курсу, установленному ЦБРФ. Обновление курса происходит ежедневно, после объявления Центробанком официального курса. Кроме этого онлайн-конвертер предлагает своим посетителям пользоваться текущими средне-биржевыми курсами EUR/RUB и USD/RUB. На данной платформе можно одновременно использовать несколько валют. Есть здесь и раздел Курс ЦБ, обновляющийся в ежедневном режиме. Каждый пользователь конвертера может самостоятельно выбрать биржу, банк или дату. Принимаются и наценки на существующие курсы.

Чтобы приобрести нужную валюту по наиболее выгодной цене, необходимо внимательно следить за курсом интересующего фиата. Ведь курс каждой валютной пары меняется ежесекундно, и вы можете потерять солидную сумму, если не будете следить за стоимостью интересующих вас активов. Найти интерактивные графики изменения цен разных валютных или криптовалютных пар можно на официальных веб-сайтах финансовых или брокерских компаний, оперирующих на Форекс-рынке. Такие графики помогут вам подобрать наиболее подходящее время для покупки/продажи интересующей валюты.

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