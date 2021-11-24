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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Ноября 2021, 10:04

Членство в саморегулируемой организации - сокращенно СРО, является обязательным требованием к деятельности любого бизнес-субъекта. Учреждены такие структуры для регламентации отношений между государственным аппаратом и бизнес-средой. Следовательно, допуск СРО сегодня позволяет легализовать деятельность разных категорий предприятий. Правовой центр Арсенал-СРО https://arsenal-sro.ru предоставляет компаниям квалифицированную помощь по вступлению в саморегулируемые организации в таких сферах, как инженерные изыскания, строительная отрасль и проектирование.

Воспользоваться допуском СРО могут воспользоваться как индивидуальные предприниматели, также строительные фирмы. Благодаря вступлению в саморегулируемую организацию они получат допуск ведения строительных работ, избежав проблем с законом. Уже более десяти лет владение допуском СРО является обязательным требованием к любым проектировочным бюро или компаниям. Без такого статуса выйти на рынок архитектурно-строительного проектирования невозможно. А в сферах экологических, геологических или иных видов изысканий наличие государственного лицензирования является необходимым еще с 2010 г. Доступ в СРО инженерных компаний позволяет государству контролировать их деятельность.

Центр работает в области строительного лицензирование уже более одиннадцати лет. За пройденные годы представителям центра удалось наладить прочное партнерство с лучшими саморегулируемыми организациями некоммерческого типа. Благодаря этому каждый эксперт Арсенал-СРО поможет заинтересованной компании или ИП быстро оформить разрешительную документацию СРО на любые виды деятельности всего за сутки. Услугами посредников Арсенал-СРО не пользуется. Поэтому здесь действуют наиболее выгодные для клиентов тарифы.

Благодаря сотрудничеству исключительно с надежными СРО, клиент может рассчитывать на лучший результат. Кроме этого центр предлагает своим заказчикам разные преимущества. В подарок выдаются ISO-сертификаты и страховые полисы. При необходимости клиентам предоставляются услуги сотрудников НРС. Стоимость на перечисленные услуги начинается здесь с 55000 руб, и меняется в зависимости от профиля компании/ИП, объема работ или же других факторов. Заказать услугу можно через официальный веб-сайт Арсенал-СРО, в считанные минуты. Для этого достаточно заполнить соответствующую форму и выслать администрации портала. Реагирование на ваш запрос будет максимально оперативным, а все процедурные вопросы решатся всего за сутки после обращения.

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