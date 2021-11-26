Аутоиммунное заболевание - хронический тонзиллит возникает при частых ангинах, а также снижения иммунитета. Болезнь может развиться с ранних лет. Со временем происходит обострение заболевания. Это результат недостачи иммунитета, когда организм теряет способность адекватного реагирования и борьбы с инфекцией. Если на слизистую или же лакуны небных миндалин попадают вредоносные микроорганизмы, начинается настоящее сражение иммунитета с микробами. Условно патогенной и патогенной инфекции небная миндалина объявляет войну. Однако если нет способности противостояния атакующим микробам, появляется новая вспышка ангины или же хронический тонзиллит обостряется. В любом из случаев недопустимо откладывание лечения. Запуская инфекционно-воспалительный процесс, пациент рискует своим здоровьем. В миндалинах и ее лакунах образуется и застаивается гной. Это погибшие лейкоциты, которые не справились с инфекцией. Гнойная масса очень опасна для организма. Она выделяет токсины, вызывающие ангину. Это ярчайшая инфекционная вспышка при воспалении небных миндалин.

необходимо лечить адекватно и максимально быстро. В противном случае на лакунах миндалин начнется стремительное размножение болезнетворных микроорганизмов. Они превратятся в постоянный источник инфекции, даже в случае излечения от приступа ангины. Сегодня хронический тонзиллит считается наиболее распространенным заболеванием в числе болезней глотки и ЛОР-органов. Кроме детей он поражает и организм взрослых. У малышей такое заболевание начинается с двухлетнего возраста. При этом в детские годы частота развития тонзиллита намного выше, чем среди пациентов зрелого возраста.

Причинами возникновения и развития тонзиллита являются скудное и однообразное питание, переутомление, частые недосыпания, стресс или же плохая экология. Одной из причин появления данного заболевания является плохая наследственность. Частые ангины также вызывают хронические формы этой болезни. При этом если ангина вылечена не до конца, опасность развития тонзиллита увеличивается. Он может образоваться и при недостаточном качестве потребляемой нами питьевой воды. Одной из причин также является сильное и внезапное переохлаждение организма.

Лечится болезнь двумя способами - хирургическим или консервативным. В первом случае выполняется удаление миндалин. Однако это нежелательно, так как данные органы человеческого тела выполняют защитную функцию и укрепляют организм. Поэтому профессионалы стараются добиться восстановления функций миндалин, без оперативного вмешательства. Сегодня существуют разные методики лечения, благодаря которым пациент быстро освободиться от данного заболевания. Основываются они на патогенетическом, комплексном курсовом лечении с использованием медикаментозного подхода. Однако лекарственные препараты должны быть назначены опытным ЛОР-врачом.