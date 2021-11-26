Очаровательная эустома – заказ райских цветов в Днепре

С приходом весны во флористических бутиках появляется один из самых очаровательных и загадочных цветов – эустома. Он пользуется особой любовью у флористов, которые создают с его использованием восхитительные композиции, поражающие своей нежной красотой. Красивые оттенки лепестков этого растения считаются одним самых важных его преимуществ. В природе существует не так много живых цветов с синими, фиолетовыми бутонами, что вызывает восторг, умиление и удивление у почитателей этой экзотики. Заказ цветов в Днепре в композициях, основу которых составляют эустомы (лизиантусы) можно заказать на сайте компании UFL. Ее флористы создают неповторимые этюды, поражающие своим великолепием.

Изумление и восторг – букеты с эустомой

Представительницы слабого пола обожают это растение, завораживающие формы его бутонов, нежные стебли, необычную окраску лепестков. Такие цветы в Днепре – отличная альтернатива розам, которые не могут похвастаться пышностью веток и обилием тонов. Этот уникальный цветок может иметь различную окраску лепестков:

белые;

синие;

белые с голубыми или фиолетовыми краями;

фиолетовые;

желтые.

Соцветия напоминают полураскрывшиеся бутоны обычной розы, но их размер немного меньше. На стеблях, высота которых может достигать 50-80 см, нет шипов, что также радует и приводит женщин в восторг. Одна ветка усыпана бутонами с разной степенью раскрытости. На одном стебле может быть несколько веток, в результате чего он выглядит как полноценный букет.

Доставка цветов в Днепре этого вида – популярная услуга, которой пользуются люди, желающие не тратить время на поиск красивого букета для любого торжества. Это растение можно считать универсальным презентом, дарить который можно девушкам, женщинам, юбилярам, именинникам.

Любимый цветок женщин

Основное достоинство лизиантуса – его стойкость. Такая композиция сможет оставаться свежей и благоухающей на протяжении двух недель. Это объясняется наличием множества бутонов, распускающихся постепенно. Изящный, нежный цветок отлично выглядит самостоятельно, гармонично сочетается с другими растениями. С ним можно создавать потрясающие композиции. Неповторимую эустому можно считать редким представителем живой флоры, заменить которую невозможно никаким другим растением. Эффектно выглядит этюд с лепестками разных оттенков – получается, невероятно красивый презент.

Важное место лизиантус занимает в свадебной флористике. Его используют для создания букетов невест и в качестве украшения зала, праздничных столов. Единственным существенным недостатком этого растения является его сезонность. Купить цветы в Днепропетровске можно на протяжении нескольких месяцев на протяжении года: с мая по сентябрь.

Особенности ухода за букетом

Это растение часто путают с розой за счет внешней схожести с королевой всех цветов. Его отличие заключается в форме бутонов, напоминающих колокольчики, края которых немного волнистые и завернутые. Заказать цветы в Днепре можно для любого торжественного случая. Они не имеют запаха, что позволяет дарить их людям с аллергическими реакциями.

В составе букета эустома эффектно сочетается с гвоздикой, пионами, розами. Отличается стойкостью и длительным сохранением внешней привлекательности. Продлить ей жизнь можно, если соблюдать следующие рекомендации:

менять воду в вазе через день;

тщательно вымывать вазу;

обновлять срезы на стеблях;

не оставлять композицию под длительным воздействием солнечных лучей, рядом с обогревательными приборами, на сквозняках.

После покупки таких цветов в Днепре нужно поставить их в вазу, и примерно на 30 минут выдержать в темном месте, чтобы растения адаптировались к новым условиям. После наполнить вазу до верха водой, поместить в нее композицию на 2-3 часа, чтобы цветы хорошо пропитались, слить ее, оставив всего 5-10 см жидкости. Есть специальные растворы, позволяющие максимально продлить свежесть и благоухание лизиантуса. Это позволит воспрепятствовать появлению в воде бактерий.

В магазине цветов в Днепре UFL можно купить самые различные по наполненности и оформлению букеты, которые станут шикарным украшением любого торжества. Заказывая флористическую продукцию на этом сайте, можно быть уверенным, что она простоит долго, и будет радовать своей красотой максимально долго.