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Выкуп авто после дтп

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Бизнес — 26 Ноября 2021, 13:00

Выкуп авто после дтп

Что делать если вы попали в дтп, и ваш автомобиль получил определенные повреждения? Если вы не собираетесь ремонтировать и восстанавливать автомобиль, потому что это для вас очень дорого, то вы можете его продать. Для продажи можно использовать стандартную схему. Делать объявления, размещать их на специальных сайтах в интернете и ждать когда объявится покупатель на автомобиль. Данный способ продажи является очень долгим. Так как желающих купить вашу битую машину будет не очень много. Многих будет не устраивать ваша цена, и они будут давать в несколько раз меньше. Продажа может растянуться на несколько месяцев. Необходимо будет подолгу общаться с каждым потенциальным покупателем, показывать ему автомобиль и все рассказывать.

Есть более простой и быстрый способ продать машину. Это обратиться в специализированные компании, которые делают выкуп битых авто в Москве. Данные компании выкупают автомобили практически в любом состоянии. Покупаются отечественные и зарубежные авто. Стоимость авто напрямую будет зависеть от технического состояния и масштаба повреждений после аварии.

Выкуп битых авто в Москве дорого

Для того чтобы продать свой автомобиль, вы можете обратиться в нашу компанию, которая занимается скупкой битых и старых авто. Для этого потребуется просто оставить заявку на нашем сайте или заказать звонок. После чего с вами свяжется наш менеджер для уточнения всех деталей. Цена на каждую машину будет индивидуальной и будет зависеть от нескольких факторов:

  • Общее техническое состояние. Если машина в достаточно хорошем состояния, и повреждения имеются только на элементах кузова, а все основные агрегаты и механизмы находятся в хорошем состоянии, то за нее предложат намного больше, чем за полностью разбитую машину;
  • Внимание обращается и на год выпуска авто. Чем старее машина, тем в меньшую сумму она оценивается;
  • Конкретная модель и марка авто с учетом особенностей комплектации;

Выкуп авто после дтп в Москве производится после полного осмотра машины. Конкретный день и время осмотра обговаривается с нашими специалистами заранее. После осмотра наш специалист предлагает определенную денежную сумму за ее выкуп. Если владелец согласен, то прямо на месте заключается договор купли-продажи.

Выкуп авто с пробегом в Москве также выполняется в нашей компании. Мы выкупаем не только битые авто, но и старые автомобили с большим пробегом.    

Какие документы нужны для заключения сделки.

Для того чтобы продать машину, необходимо подготовить определенные документы. Для заключения договора купли-продажи между сторонами потребуется паспорт гражданина РФ. На автомобиль нужно предоставить технический паспорт. Если вы не собственник авто, то необходимо предоставить доверенность от собственника машины. Если автомобиль стоит на учете, то нужно будет свидетельство о его регистрации. Нашей компании не нужны проблемы с законом, поэтому мы не занимаемся скупкой ворованных машин. Также необходимо будет отдать полный комплект ключей. 

При обращении в компанию по выкупу автомобилей вы экономите свои силы и время. Так как оформление всех необходимых документов, в том числе и снятие машины с учета, берут на себя опытные специалисты компании. Процесс продажи выполняется на месте, вам не нужно будет куда-то ехать, и транспортировать свой битый автомобиль. Специалисты выезжают на место в удобное для вас время. Сделка совершается полностью в соответствии с законодательством, никакого обмана и подводных камней.   

Вы можете заказать бесплатную оценку на сайте компании АвтоРассвет https://www.avtorassvet.ru/



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