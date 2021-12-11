Оригинальные автомобильные номера

Важно знать, что именные автономера разрешено использовать лишь на территории государства, где зарегистрирован транспорт. При выезде за границу разрешено использование только основных государственных номерных знаков.

Индивидуальные автономера обязательно должны соответствовать ряду требований :

1. Именной знак должен включать как минимум 3 символа, максимум - 8 символов.

2. Разрешено использование букв русского, украинского, английского языков, а также цифр.

3. Разрешено использование дополнительного изображения на номере.

4. Именной знак должен содержать минимум 2 буквы, максимум 6 цифр.

5. На любом индивидуальном автономере обязательно присутствие числового кода области.

Запрещается:

1. Запрещена имитация регистрационного госномера, например: «ХХ 1111 ВР».

2. Запрещена дискриминирующая, нецензурная лексика.

3. Именной номер не должен начинаться на 2 буквы, дублирующие шифр регистрационных номерных знаков : АА, АВ, АЕ...

4. Запрещены именные номера, которые совпадают с гос.службами и гос.органами.5. Запрещены изображения, имитирующие символику какого-либо государства. Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость