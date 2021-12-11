Оригинальные автомобильные номера

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Бизнес — 11 Декабря 2021, 00:18
В последнее время в СНГ активно начали заимствовать западные тенденции и приобретать для своего транспорта индивидуальные автономера. Любой водитель за определённую сумму денег может самостоятельно придумать для своего автономера практически любую комбинацию цифр и букв. Именные номера может установить любой автовладелец, однако обычный государственный номер транспорта всё также останется закреплённым за ним. Информация об индивидуальном автономере <a href="https://specznak.ua/personal-numbers">https://specznak.ua/personal-numbers</a> будет обозначена в новом техническом паспорте.
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Важно знать, что именные автономера разрешено использовать лишь на территории государства, где зарегистрирован транспорт. При выезде за границу разрешено использование только основных государственных номерных знаков.
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Индивидуальные автономера обязательно должны соответствовать ряду требований :
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1. Именной знак должен включать как минимум 3 символа, максимум - 8 символов.
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2. Разрешено использование букв русского, украинского, английского языков, а также цифр.
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3. Разрешено использование дополнительного изображения на номере.
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4. Именной знак должен содержать минимум 2 буквы, максимум 6 цифр.
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5. На любом индивидуальном автономере обязательно присутствие числового кода области.
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Запрещается:
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1. Запрещена имитация регистрационного госномера, например: «ХХ 1111 ВР».
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2. Запрещена дискриминирующая, нецензурная лексика.
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3. Именной номер не должен начинаться на 2 буквы, дублирующие шифр регистрационных номерных знаков : АА, АВ, АЕ...
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4. Запрещены именные номера, которые совпадают с гос.службами и гос.органами.
5. Запрещены изображения, имитирующие символику какого-либо государства.
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