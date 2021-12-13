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Пластиковые детали от 1 мм
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Бизнес — 13 Декабря 2021, 12:53
Нестандартные проекты, штучные детали и массовое производство входят в сферу компании A. P. C. (Эй Пи Си). Для крупнооптового регулярного выпуска пластмассовых деталей в цехе используют формовое литьё — заказчик получает долговременную прибыль и быстро окупает расходы. Компания производит изготовление деталей из пластика по технологиям 2021 года: применяет цифровые станки и трёхмерное моделирование в том числе для выточки штучных деталей.
Варианты удешевления
На официальном сайте вы узнаёте, какие изделия и почему укладываются в такую-то сумму. Производитель подчёркивает: выгоднее для клиента делать долговременные крупнотиражные заказы. Если покупателю всё-таки требуется единственный уникальный элемент из пластмассы, менеджеры рассчитают стоимость заявки с учётом затрат и тарифов на работу сложного технологического оборудования.
Плата лишь за необходимое
С 2009 года компания Эй Пи Си поднялась благодаря тому, что клиенты видели справедливые цены, безупречное качество и прозрачность тарифных расчётов. За 12 лет многочисленные заказчики убедились — стоимость не выше среднерыночной, а уровень производства гораздо выше, чем у конкурентов благодаря регулярному обновлению технической базы.
Ассортимент
Минимальный заказ на массовое литьё — от 1000 экземпляров, а на фрезерование и резку — от 1 изделия и второй вариант стоит значительно дороже ввиду затрат на переналадку станка.
Компания в состоянии делать пластиковые детали до 3 м в длину/ширину/высоту и до 3 кг веса. Нижние пределы — элементы размером 1х1х1 мм при весе от 0,1 грамма. Оборудование позволяет с абсолютной точностью изготавливать мельчайшие пластиковые комплектующие, равно как и производить крупногабаритные элементы. Обращайтесь в компанию Эй Пи Си !
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