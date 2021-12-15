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От уборки до плавления снега: московские технологии

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Бизнес — 15 Декабря 2021, 13:34

Интересно: куда девается снег с улиц мегаполисов? В самом деле, прошел снегопад, проехали снегоуборочные машины, а что потом? Коммунальные службы разных стран мира ответят на вопрос по-разному. Японцы и исландцы просто пожмут плечами, у них снег тает там, где падает, поскольку под дорогами проложен «подогрев» или проходят сети подачи горячей воды. А вот американцы и канадцы расскажут об очистке и плавлении снега на ССП – той самой технологии, что с 2002 года применяется в Москве во время долгой российской зимы.

 

Утилизация снега в Москве: позавчера и сегодня

Свежий снежок за городской окраиной, куда жители выезжают в субботу-воскресенье, вызывает только радость, зато сугробы на улицах после обильного снегопада заставляют тревожиться: как бы столица не «встала» в пробках, да и пешком пробираться по снежной каше невеликое удовольствие. Впрочем, с уборкой снега в Москве все в порядке, службы, которым положено за этим следить, справляются.

 

С утилизацией снежных масс еще лет двадцать назад было не так гладко. Грязное месиво, пропитанное бензином и сажей, солью и антигололедной химией, вместе с вмерзшим в лед мусором сбрасывали в Москву-реку и Яузу. Хорошо, что вовремя остановились: весной все вышеперечисленное уносилось течением и попадало в грунтовые воды, можно легко представить, какой вред ежегодно причинялся и без того хрупкой экологии. Принцип даже не вчерашнего – позавчерашнего дня!

 

О современных методах «избавления» от городского снега могут подробно рассказать сотрудники «Мосводостока», одного из двух ведущих операторов столицы в этой сфере. Да, примером послужил опыт США и Канады, но адаптация к отечественным реалиям потребовала значительных инноваций.

 

ССП как форпосты экологии

В первую очередь надо пояснить, что такое ССП. Это специальные оборудованные площадки – снегосплавные пункты; сюда свозится убранный с улиц снег, растапливается и отправляется в путь все к тем же рекам, но уже в виде очищенной неопасной воды. У «Мосводостока» снегоплавилен четырнадцать, у его коллеги «Мосводоканала» чуть больше тридцати.

 

В целом «Мосводосток» и «Мосводоканал» используют совершенно аналогичные методы снеговой утилизации. Но есть и принципиальная разница; она заключается в выборе поставщиков тепловой энергии и связана с тем, что водосточная и канализационная системы столицы исторически независимы. «Мосводоканалу», построившему ССП над канализационными коллекторами, проще: все знают, что в огромных трубах-тоннелях канализации тепло круглый год – усредненный годовой показатель +18-20оС. Дополнительно отапливать снегоприемные камеры не нужно.

 

В хозяйстве «Мосводостока» собственный источник тепла только один: подземные речки, протекающие по некоторым участкам водосточной сети. Здесь температура не ниже +6оС; не жарко, конечно, но для снегоплавления достаточно. Однако на таких коллекторах можно разместить только часть ССП, а как быть в остальных случаях?

 

При желании все вопросы решаемы – нашлись и в этой ситуации доступные, практически бесплатные и экологически безопасные варианты: к чему коммунальщики и стремились. Стабильными поставщиками отработанной горячей воды (целое сокровище – температура до +28оС!) стали ТЭЦ; несколько снегосплавных пунктов организованы в непосредственной близости к ним. Другим постоянным источником «отопления» снеплавилен послужили городские теплосети: обратка, прошедшая по радиаторам центрального отопления, все еще остается достаточно теплой для использования в целях снегоутилизации.

 

Что общего у всех перечисленных технологий плавления снега? В них задействованы вторичные или вообще бросовые бесплатные ресурсы – это экономно и выгодно для городского бюджета. А также полезно для экологического баланса: тепло не надо вырабатывать, значит, не надо сжигать уголь, газ или иное топливо и неизбежно загрязнять атмосферу продуктами горения. Дизельные генераторы все же используются, но только в тех районах, где доступ к ТЭЦ или теплосетям невозможен, а снегосплавные пункты нужны для удобного подвоза снежных масс.

 

Еще одним ориентиром при планировании расположения ССП являлись очистные сооружения: хоть снег и очищается в процессе плавления, но талую воду перед попаданием в водосток лучше дополнительно пропустить через мощные фильтры.

 

Оборудование снегоплавилен включает дробилки специальной конструкции для размалывания льда и слежавшихся пластов, особые камеры для осаждения взвеси с забавным наименованием «песколовки», грейферы и насосы для удаления оседающей на дно грязи, которая отправляется на полигоны ТБО. А растаявший снег, избавленный от вредных примесей, возвращается в природный круговорот.



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