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Преимущества и особенности вертикального солярия
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Января 2022, 16:41
На протяжении уже долгих лет среди не только представительниц прекрасной половины, но также среди мужчин особенной популярностью пользуются услуги солярия. Посещение центра загара или солярия даёт возможность получить красивый и равномерный цвет кожи, уникальные моменты удовольствия и шанс избавиться от самых различных проблем, вроде слабого иммунитета, стрессовых состояний, плохого настроения, нехватки витамина D, а также варикоза, проблем с кожей, псориаза. Загар даёт возможность скрыть любые недостатки кожи.
Решив посетить солярий, клиенты задаются вопросом, какой солярий стоит посещать: горизонтальные капсулы либо вертикальные солярии. Наша статья посвящается особенностям вертикальных конструкций. Такие устройства имеют много очевидных преимуществ:
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