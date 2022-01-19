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Преимущества и особенности вертикального солярия

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Бизнес — 19 Января 2022, 16:41


вертикальные солярии

На протяжении уже долгих лет среди не только представительниц прекрасной половины, но также среди мужчин особенной популярностью пользуются услуги солярия. Посещение центра загара или солярия даёт возможность получить красивый и равномерный цвет кожи, уникальные моменты удовольствия и шанс избавиться от самых различных проблем, вроде слабого иммунитета, стрессовых состояний, плохого настроения, нехватки витамина D, а также варикоза, проблем с кожей, псориаза. Загар даёт возможность скрыть любые недостатки кожи.

Решив посетить солярий, клиенты задаются вопросом, какой солярий стоит посещать: горизонтальные капсулы либо вертикальные солярии. Наша статья посвящается особенностям вертикальных конструкций. Такие устройства имеют много очевидных преимуществ:

  1. В вертикальной кабине можно стоять либо же двигаться. В такой модели загорать предпочитают подвижные, активные пользователи, которым не нравится находиться в лежачем состоянии или, не двигаясь, стоять на одном месте. Любое телодвижение в вертикальной кабине допустимо, загар всегда будет ровным, а очень просторные конструкции почти не стесняют телодвижения.
  2. Когда лампы расположены по вертикали, все тело подвергается воздействию УФ-лучей, что приводит к равному, привлекательному загару. Загар качественно ложится в движении, по этой причине в вертикальной конструкции всегда играет приятная подвижная музыка.
  3. Другим неоспоримым достоинством вертикального солярия считается тот факт, что для получения красивого загара не требуется длительного сеанса. Это ценят те, кто совершенно не имеет свободного времени, у кого всё расписано буквально поминутно.
  4. Вертикальные солярии считаются более гигиеничными. Это обусловлено тем, что в солярии сеанс происходит стоя, при этом, кожа никаким образом не контактирует с поверхностью кабинки.
  5. Современные вертикальные устройства оснащены вспомогательными спецмеханизмами, повышающими комфортность процедуры. Здесь может быть установлен кондиционер, поливочная вода, приятное музыкальное сопровождение, зеркальный пол, что усилит интенсивность загара.

Профессионалы нашего интернет-магазина mir-salona.ru ответят на любые вопросы потребителя, касающиеся выбора походящей кабинки.



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