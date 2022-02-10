Реальные отзывы о брокерах

Насколько активно может действовать трейдер, в чём недоработки платформы, стабилен и надёжен ли брокер — пользователю нужно помочь разобраться, а также — дать возможность сказать своё мнение. К примеру, о брокерском сайте

реально оставить не везде. На отдельных информационных ресурсах комментарии наличествуют, но сама функция постинга закрыта.

Независимый взгляд

Кроме откликов, требуется непредвзятое мнение аналитика, который профессионален и — по определению не станет приукрашивать мошенников от брокерского бизнеса.

Отдельные обозреватели также чернят неплохие платформы, сгущая краски при описании недостатков. Скажем, та же компания Trust Financial Planning имеет такой минус, как отсутствие приложений для ПК и мобильных. Другой недочёт — брокер получил лицензию зарубежного регулятора, но не зарегистрирован по всем правилам в России. С другой стороны, площадка имеет заметные плюсы:

• длинное плечо (до х500);

• функциональность сайта и виды ордеров, помогающие снизить риск и повысить прибыльность;

• 20-летний стаж работы компании;

• приспособленность интерфейса для трейдинга в крупных объёмах — недаром и минимальный депозит начинается с 1000 евро.

Компания не даст фору новичкам, с маленькой суммой здесь просто технически не поторговать. В свою очередь, профессионалы найдут на сайте Trust Financial Planning подходящие инструменты — для работы по стратегиям с относительно высокими капиталовложениями.

Ваше личное мнение

Брокер может нравиться многим, но именно вам и ряду пользователей окажется некомфортно торговать. Например, вы привыкли к другой компоновке интерфейса или окажется, что ликвидность вкупе с размером ценового стакана невелики. Когда трейдеры пишут

, то как правило — указывают самые главные плюсы и минусы. Клиенты контор рассказывают, платит ли компания, а также — даёт ли заработать.

Если вы на своём опыте узнали, что такая-то платформа на самом деле мошенническая или подозреваете обман — уведомьте об этом своих коллег. Просто заполните форму, где укажите название брокера + оставьте свои контактные данные для администрации. Эксперты бесплатно проверят компанию, и вскоре на сайте будет выложена информация о сомнительной платформе. А, возможно, на портале уже есть обзор интересующей вас фирмы — ищите и принимайте к сведению.