Реабилитационный центр для наркозависимых: что это и кому необходим?

Реабилитационный центр для наркозависимых

Реабилитационный центр для наркозависимых закрытого типа, это место, где мужчины, женщины, и подростки, страдающие наркоманией, алкоголизмом и другими видами зависимости, могут получить помощь анонимно. Даже если вы и ваши близкие уже отчаялись, успели попробовать множество других лечебных программ, и просто устали от бесплодных попыток избавиться от этого страшного недуга, реабилитационный центр для наркозависимых –ваш шанс навсегда побороть проблему. Платная реабилитация для наркозависимых доступна всем, вне зависимости от дохода, степени проблемы и других факторов. Вы и ваши близкие могут выбрать одну из предложенных программ лечения. Описание методов и условий здесь..

Программы реабилитации зависимых



Реабилитационные центры для наркозависимых предлагают несколько вариантов сотрудничества, каждый из которых успел доказать свою эффективность. Одна из основных эффективных применяемых программ это 12 шагов. Специалисты наших центров работают по программе 12 шагов, и смогли создать полностью безопасную и комфортную обстановку для реабилитации пациентов. Параллельно применяются самые эффективные инновационные методы борьбы с зависимостью. Пройдя бесплатную консультацию, вы можете выбрать один из вариантов размещения, и курс реабилитационной программы. Выбор центра подробнее..

Реабилитация условия проживания

Пациенты проживают в загородном доме, расположенном недалеко от Москвы в Московской области. Питание предоставляется несколько раз в день и состоит из полезных, простых и сбалансированных блюд, для приготовления которых используются натуральные продукты. На территории проживания находится двухэтажная баня, где пациенты могут насладиться спа-процедурами. Комната для релаксации оборудована массажными креслами, здесь можно расслабиться и отдохнуть в максимально комфортной обстановке. Комната отдыха с игровой приставкой и другими вариантами развлечений поможет не забывать о доме и не потерять связь с внешним миром. Реабилитация наркоманов, игроманов и алкоголиков проходит в комфортных доверительных для этого условиях. Пациенты живут в загородном доме в Подмосковье, за их состоянием наблюдают профильные специалисты, включая психологов. Ведь психологическая помощь в период лечения играет важнейшую роль. Резиденты находящиеся в центре, помимо терапевтических мероприятий, могут посещать тренажёрный зал, баню, комнаты отдыха и получать дополнительные условия комфорта. Таким образом, мотивация для полного выздоровления сохраняется на протяжении всего периода лечения.

Выезд специалистов центра на дом

Не всегда алко-, нарко- и игрозависимые готовы распрощаться со своими вредными привычками, а так как принудительное лечение не является эффективным, человеку необходимо дать мотивацию. Именно с этой целью в центре появилась новая услуга – выезд специалистов на дом. На помощь вашему близкому придёт целая бригада опытных специалистов. Они обязательно смогут в диалоге достучаться до зависимого, и объяснят почему он нуждается в лечении. Вмешательство выездной бригады всегда приносит положительный результат. Этот метод называется - интервенция

Стоимость услуг в реабилитационном центре для наркозависимых

Лечение зависимости в частном центре по карману каждому человеку. Цена пребывания в центре за одни сутки начинается от 1500 рублей, по VIP-пакету можно договориться индивидуально. Стоимость выезда бригады на дом составляет 12000 рублей. Цены вполне демократичные, особенно с учётом того, что за эти деньги будет спасена жизнь. Узнать адрес реабилитационных центров в России вы можете на официальном сайте или в телефонном режиме.