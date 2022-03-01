Украшения для невесты: 5 лучших идей

Главными атрибутами невесты на бракосочетании считаются фата и платье. Однако даже самый красивый наряд будет выглядеть незавершенным без украшений. Каждая девушка в день своей свадьбы хочет выглядеть безупречно, поэтому перед торжеством важно тщательно продумать образ и грамотно подобрать не только одежду, но и ювелирные изделия.





Серьги

Если девушка планирует сделать прическу с поднятыми волосами, ключевой деталью образа станут красивые серьги. При их выборе обращайте внимание на такие моменты:

Тяжелые подвески надевают к платьям простого кроя. Они могут быть в светлой гамме или инкрустироваться камнями под цвет глаз невесты.

Гвоздики-пуссеты с жемчугом или мелкими бриллиантами считаются универсальным вариантом, который подходит под любой наряд.

Удлиненные сережки стоит надевать при высокой прическе.

Элегантная подвеска

Любая невеста напоминает облачко – хрупкое и нежное. Чтобы не утяжелять образ, шею можно украсить элегантной подвеской, которая внесет сияющие ноты в свадебный наряд. Хорошо, если она будет выполнена из белых металлов и дополнена декором из светлых камней. Кулон может быть в форме сердечка, ключика, звезды, цветка.

Кольца

Доступная стоимость свадебных колец позволяет молодоженам подбирать украшения на любой вкус, в том числе и под платье невесты. По этой причине правую руку на свадьбе традиционно оставляют свободной, чтобы другие колечки не затмевали красоту «обручалки». Но если девушка носила помолвочное кольцо, ей не стоит забывать об этом трогательном подарке. В день торжества его надевают на левую руку, а впоследствии носят на одном пальце с обручальным.

Ожерелье

Для платья с большим вырезом подойдет массивное колье, которое подчеркнет линию декольте. При его подборе важно учитывать декор наряда – пайетки, бусинки, вышивку. Также не стоит забывать про гармонию всех украшений. Если серьги выполнены в одном стиле, то и колье должно быть аналогичным.

Тонкие браслеты

Открытые руки можно украсить тонкими браслетами, которые не будут перетягивать на себя все внимание окружающих. Как правило, на запястья надевают украшения следующих типов:

жесткие ободки;

цепочки с ажурным плетением;

браслеты из мелких жемчужин;

теннисные браслеты.

Подчеркнуть образ можно также шпильками для волос, колье или сверкающей брошью. При выборе ювелирных изделий важно принимать во внимание стиль своего наряда и подбирать украшения с учетом общего образа, прически и даже погоды за окном.