Банковская копилка для накопления денег: как это работает?

Как грамотно распоряжаться деньгами, чтобы скопить крупную сумму? Есть много секретов и подходов. Один из способов – воспользоваться банковскими «копилками». Подобная опция пользуется все большей популярностью. Воспользоваться этой возможностью могут держатели банковских карт после установки специального приложения. Оно позволяет автоматически зачислять установленную сумму каждый месяц на выделенный счет. Разные банки предлагают свои способы накопления средств, поэтому при выборе приложения обязательно изучите правила:

автоматическое зачисление установленной суммы в определенную дату и время;

списание определенного процента при каждом зачислении на банковскую карту;

зачисление определенного процента от ежемесячной суммы расходов.

Как копить деньги и собрать свой первый миллион? Просто скачайте специальное приложение. Эта опция предоставляется большинством банков бесплатно. Затем выберите дату и время, когда с карты будет списываться установленная сумма на отдельный счет. Эта операция будет проводиться автоматически. Остается только ввести требуемые настройки.

Еще один эффективный способ – списание установленного % с каждого зачисления на карту. Размер списаний определяет самостоятельно держатель карты. Этот вариант идеально подходит тем, кто решил копить деньги, но не может самостоятельно удержаться от непредвиденных трат.

Как подключить банковскую копилку?

Если вы хотите копить свои деньги с помощью банковского приложения, то за это не придется ничего платить. Скачать специальную программу можно либо на компьютер, либо на мобильное устройство. Затем нужно авторизоваться в сервисе, введя данные банковской карты. Следующим шагом станут настройки программы – выбор даты и времени списания средств, определение процента или фиксированной суммы для зачисления в копилку. Банк будет присылать уведомления о сумме накоплений.

Вы также в качестве инструмента для экономии денег можете использовать накопительный счет, который открывается автоматически после получения карты в банке. За средства, которые будут храниться на установленному счету, начисляются проценты. Управлять деньгами можно с помощью мобильного устройства. Это достаточно просто и легко, поэтому этот способ накопления становится все более популярным.