 шланги для стиральных машин 2000
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шланги для стиральных машин 2000

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Марта 2022, 21:22

«Бигам» – сетевые магазины продажи инструментов и различной техники
Компания «Бигам» занимается продажей оборудования и расходного материала, предназначенного для различных сфер, включая садовую и строительную. Компания работает на рынке свыше 28 лет. В ассортименте интернет-магазина находится большой спектр различного инструмента, применяемого в водоснабжении, отоплении, строительстве и тд. Центры продаж инструментов расположены в различных городах, таких как Ярославль, Рыбинск, Вологда, Череповец, Владимир, Иваново. Также магазины расположены в Москве, Костроме, Кинешме, Переславле-Залесском, Коврове и Муроме.
Компания работает только с официальными известными производителями, поэтому весь ассортимент, как инструмента, так и комплектующих имеет необходимый сертификат, что говорит о качестве материала.
Шланги для стиральных машин
С помощью магазина «Бигам» можно решить абсолютно любую проблему, связанную, как с установкой оборудования, так и с ремонтом. Если вы столкнулись с установкой или заменой шлангов стиральной машины, то в магазине «Бигам» можно найти все необходимые комплектующие. В каталоге магазина Шланги для стиральной машины представлены заливные и сливные шланги для стиральных машин.
• Заливные шланги
В ассортименте заливных шлангов, предназначенных для стиральных и посудомоечных машин, представлены шланги различных производителей. Они различаются по длине до 5 метров. Все шланги с большой стойкостью к горячей воде и выдерживают температуру до 1000. Изготовление шлангов производится исключительно из высококачественного пластика. Заливные шланги подходят к большинству марок стиральных и посудомоечных машин.
Стоимость на заливные шланги начинается от 235 рублей и заканчивается 480 руб.
• Сливные шланги
В категории сливных шлангов представлены шланги, которые предназначаются для слива воды. Благодаря высококачественным нейлоновым трубкам шланги могут выдерживать высокое внутреннее давление. Все шланги совместимы к самым распространенным стиральным и посудомоечным машинам.
Стоимость сливных шлангов начинается от 28 рублей и заканчивается 745 руб.
В каталоге  можно сделать отборку по различным наименованиям шлангов, которые отличаются между собой по:
• Материалу шланга
• Длине шланга
• Типу подключения
• Наличию прокладки
Приобретение товаров возможно различными способами:
- при помощи интернет магазина
- по телефону
- в центре продаж, если он располагается в вашем городе.

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