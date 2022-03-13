шланги для стиральных машин 2000

«Бигам» – сетевые магазины продажи инструментов и различной техники

Компания «Бигам» занимается продажей оборудования и расходного материала, предназначенного для различных сфер, включая садовую и строительную. Компания работает на рынке свыше 28 лет. В ассортименте интернет-магазина находится большой спектр различного инструмента, применяемого в водоснабжении, отоплении, строительстве и тд. Центры продаж инструментов расположены в различных городах, таких как Ярославль, Рыбинск, Вологда, Череповец, Владимир, Иваново. Также магазины расположены в Москве, Костроме, Кинешме, Переславле-Залесском, Коврове и Муроме.

Компания работает только с официальными известными производителями, поэтому весь ассортимент, как инструмента, так и комплектующих имеет необходимый сертификат, что говорит о качестве материала.

Шланги для стиральных машин

С помощью магазина «Бигам» можно решить абсолютно любую проблему, связанную, как с установкой оборудования, так и с ремонтом. Если вы столкнулись с установкой или заменой шлангов стиральной машины, то в магазине «Бигам» можно найти все необходимые комплектующие. В каталоге магазина Шланги для стиральной машины представлены заливные и сливные шланги для стиральных машин.

• Заливные шланги

В ассортименте заливных шлангов, предназначенных для стиральных и посудомоечных машин, представлены шланги различных производителей. Они различаются по длине до 5 метров. Все шланги с большой стойкостью к горячей воде и выдерживают температуру до 1000. Изготовление шлангов производится исключительно из высококачественного пластика. Заливные шланги подходят к большинству марок стиральных и посудомоечных машин.

Стоимость на заливные шланги начинается от 235 рублей и заканчивается 480 руб.

• Сливные шланги

В категории сливных шлангов представлены шланги, которые предназначаются для слива воды. Благодаря высококачественным нейлоновым трубкам шланги могут выдерживать высокое внутреннее давление. Все шланги совместимы к самым распространенным стиральным и посудомоечным машинам.

Стоимость сливных шлангов начинается от 28 рублей и заканчивается 745 руб.

В каталоге можно сделать отборку по различным наименованиям шлангов, которые отличаются между собой по:

• Материалу шланга

• Длине шланга

• Типу подключения

• Наличию прокладки

Приобретение товаров возможно различными способами:

- при помощи интернет магазина

- по телефону

- в центре продаж, если он располагается в вашем городе.