 Покупка автомобиля у официального дилера: основные плюсы решения
31
марта 2022
четверг
 
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Покупка автомобиля у официального дилера: основные плюсы решения

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Бизнес — 31 Марта 2022, 18:55


официальный дилер Мицубиси в Кургане

Покупка автомобиля у дилера - правильное решение. Но необходимо сразу выявить «серые» фирмы и отличить официальных дилеров от них. Лучше избегать первого. Они не имеют отношения к производителям и не несут абсолютно никакой ответственности за продаваемую технику. «Серые» компании предлагают цены ниже, однако отсутствие гарантий и необходимой поддержки - это огромный риск. Лучшим решением является надёжное сотрудничество с «белым» дилером, одним из которых является официальный дилер Мицубиси в Кургане. Преимущества такого решения перечислены ниже.

Преимущества покупки машины у авторизованного реселлера

Основное отличие этих компаний заключается в том, что они представляют собой легальных представителей производителей транспортных средств. Это свидетельствует о том, что легальный дилер имеет полномочия по доставке автомобилей в страну и оказанию гарантийного и послегарантийного обслуживания.

К преимуществам сотрудничества можно отнести следующее:

  • грамотный ответственный подход к работе. Дилеры предлагают высокий уровень обслуживания клиентов (согласно требованиям производителя). В объем их услуг входят консультации клиентов, проверки и ремонт в соответствии с рекомендациями автомобильных компаний;
  • Возможность выбора. Автосалоны часто предлагают широкий выбор автомобилей конкретных марок и моделей, предлагаются различные варианты комплектации, есть возможность докупить дополнительное спецоборудование оригинального производства.

Дополнительный аргумент – надёжная юридическая защита сделки. После заключения реселлерского соглашения все документы проверяются. Благодаря этому, вы можете не переживать за правильность оформления документов, безопасность платежа. Риска никакого нет.

Рекомендации по выбору дилера

Если вы собираетесь покупать автомобиль в автосалоне, самое главное - не попасть на уловки «серых» посредников. Их можно узнать за скромный выбор моделей и оказываемых услуг, отсутствие гарантий и возможность дооснащения оригинальными аксессуарами и оборудованием.

Вы точно снизите риск иметь дело с мошенниками, если сразу обратитесь в наш автосервис. Он предоставляет полный комплекс услуг, связанных с приобретением машины: помощь в выборе модели, осмотры и ремонт, страховка и кредит. Самое главное, что все сделки полностью прозрачны, чисты и юридически защищены, т.е. никакого риск для клиентов нет.



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