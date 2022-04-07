Аренда особняка в Москве

В каталог особняков, предназначенных для аренды, включены отдельно стоящие здания в центральной части столицы.

Мы предлагаем в

непосредственно от собственников без посреднических комиссии.

Классификация особняков

Особняки для аренды разделены по категориям, которым они наиболее соответствуют:

1. По назначению:

• для офисов;

• для проживания;

• под банк;

• под хостел;

• для бизнес-центра;

• под клинику;

• под представительство;

• для гостиницы;

• для ресторана;

• под отель;

• для посольства.

2. По районам:

• Арбат;

• Басманный;

• Замоскворечье;

• Мещанский;

• Остоженка;

• Пресненский;

• Таганский;

• Тверской;

• Красносельский;

• Хамовники;

• Якиманка.

3. По типу:

• без ремонта;

• с ремонтом;

• объекты культурного наследия;

• под реконструкцию;

• с внутренней территорией;

• виллы;

• усадьбы;

• таунхаусы.

Как происходит сдача ОСЗ в аренду

За аренду каждого здания несет ответственность эксперт компании «ОСОБНЯКИ». Команда состоит из пяти экспертов, один из которых отвечает за аренду, а четверо – за продажу. Наравне с арендой осуществляется и продажа особняков.

Эксперты решают, какое здание предложить в аренду, а какое – нет. Если цена неадекватная или документы не в порядке, то такое здание не принимаются в работу. Сайт компании ежемесячно посещают 7000 - 10000 заинтересованных в аренде особняков пользователей.

Банки, разные компании, медицинские клиники, предприниматели, желающие арендовать или купить отдельный особняк или здание для своей компании, для резиденции или проживания, звонят нам регулярно, чтобы узнать

об объекте и условиях оплаты.

Для тех, кто хочет узнать больше информации, не выходя из дома, есть возможность скачать журнал с каталогом лучших и новых особняков по специальной цене. Здесь излагаются идеи по оформлению комнат от экспертов.

При аренде особняков, представляющих культурную или историческую ценность, не разрешается прикреплять на них рекламные элементы, какие-либо барельефы. Ничего не должно нарушаться во внешнем виде.

Например, особняк двухэтажный на Софийской наб. отреставрирован полностью, включая интерьер. Он подходит по своему внутреннему устройству для офиса или представительства.