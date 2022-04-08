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Топ лучших криптокошельков: основные критерии выбора
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Бизнес — 8 Апреля 2022, 17:09
Интересной особенностью криптовалюты является то, что физически из блокчейна она никуда уходит несмотря на многочисленные транзакции. В реестре создается запись о смене владельца, больше ничего не нужно. Но зачем тогда нужны кошельки? На самом деле это программы, с помощью которых держатель управляет своими активами, то есть создает упомянутые выше записи о передаче монет во владение другим пользователям. Данный софт выпускается множеством компаний под решение разных задач.
Как выбрать криптобумажник по рейтингу
Надо понять, что главной задачей является поиск софта, который сможет максимально удовлетворить запросы пользователя, а не лучшего в принципе. Конечно, в любом случае безопасность вклада должна быть на высоком уровне. Важно иметь возможность сохранять ключи или сид-фразу.
Перед началом поиска надо подумать для чего нужен кошелек и какой тип для этого подойдет лучше всего:
Можно использовать несколько разных бумажников. Если с потребностями все понятно, надо найти соответствующий рейтинг, благодаря которому можно выбрать лучший криптовалютный кошелек и внимательно изучить возможности данного типа кошельков. По обзорам легко найти и сравнить интересующий функционал. Также стоит почитать отзывы. Определив достоинства всех выбранных для тестирования программ, выбирают из них оптимальный вариант.
Холодные кошельки
К этому типу принадлежат аппаратные и бумажные хранилища. Суть их работы — отсутствие постоянного подключения к интернету. Пользователь использует софт когда ему это нужно. Таким образом повышается безопасность сохранности средств — злоумышленнику физически невозможно получить доступ к сведениям на устройстве.
Холодный вариант предпочтительнее в следующих случаях:
Горячие хранилища
Это ПО является прямой противоположностью упомянутого выше. По сути речь идет о программе или приложении, устанавливаемых на мобильные устройства или персональный компьютер. Получается, что доступ к интернету поддерживается практически непрерывно.
Такой вариант подходит для следующих ситуаций:
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