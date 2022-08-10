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Лучшие психологи Московской области

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Августа 2022, 10:19


В последнее время люди всё чаще и чаще стали обращать внимание на ментальное здоровье, что, несомненно, важно делать, ведь от него зависит ваше самочувствие, работоспособность, а иногда и жизнь. Возможно, это также произошло, потому что медийные личности стали говорить, что важно следить за ментальным здоровьем, возможно, всё дело в том, что в наше время проще узнать последствия пренебрежения им.

Но чтобы сеансы с психологом прошли с пользой для вас, важно найти своего специалиста. Бывают случаи, что психолог не подходит клиенту, и из-за этого они не просто не могу решить проблему, но и усугубляют её. Бывает, что клиенту просто не нравится психолог и это тоже одна из важных причин, почему стоит поискать другого специалиста. Говорят, что ваш психолог, при других обстоятельствах, мог бы быть вам другом. Именно поэтому у многих специалистов есть возможность записаться на пробную консультацию, чем не следует брезговать.

Но как выбрать нужного вам психолога, особенно в Московской области? Ведь их так много, а цены за сеансы существенные и не хотелось бы выкинуть деньги на ветер, ошибившись специалистом.

Для начала определитесь, с какой проблемой вы хотите обратиться. Кто вам нужен – просто психолог, психотерапевт, семейный психолог, подростковый психолог или детский? После этого выбирайте психолога, основываясь на том, на чём он специализируется, потому что некоторые специалисты не могут вам помочь с какими-то проблемами, вроде РПП или эмоциональным выгоранием. Уже после всего этого стоит посмотреть на мнение других людей о психологе, которого вы выбрали, чтобы хотя бы примерно представлять, что он или она из себя представляет. А с этим вам может помочь сервис Еще больше отзывов о психологах Псичат, где вы можете просмотреть отзывы и рейтинг психолога, который вас заинтересовал. Там вы найдёте со стопроцентной вероятностью квалифицированного специалиста, который вам поможет. Также психологи Московской области с этого сервиса могут работать с вам вне зависимости от региона, потому как проводят и онлайн-консультации.

На сайте вы можете выбрать город, в котором находитесь, чтобы найти специалиста. Также, зайдя на профиль психолога, вы можете увидеть, сколько ему лет, опыт работы, проверены ли документа. Узнать, сколько стоит онлайн консультация и личная встреча. Узнать, с чем психолог может вам помочь. И, чтобы ещё раз убедиться, что специалист вам подходит, вы можете прочитать его анкету о себе.

Если всё хорошо, и вас всё устраивает, то можете смело записываться на первую консультацию. Если же она вам не понравилась, то не бойтесь и поищите другого психолога, потому как важно ещё в самом начале подобрать того специалиста, который приятен вам, и вы с ним можете свободно общаться.



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